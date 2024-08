Djamel Sedjati : la gendarmerie française perquisitionne sa chambre

Djamel Sedjati est au cœur d’une grande polémique, quelques minutes seulement après sa consécration en finale du 800m. Le Comité olympique algérien dénonce une diffamation de la part du quotidien français spécialisé « L’Equipe ».

Djamel Sedjati est monté sur le podium après avoir terminé la finale du 800m à la 3e place, synonyme d’une médaille de bronze. Quelques minutes après sa consécration, le journal français spécialisé « L’Equipe » a lâché une bombe.

En effet, il a révélé que le jeune athlète algérien est visé par une procédure judiciaire. La raison ? C’est pour soupçons de dopage.

« Des agents de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP), également en charge de la lutte anti-dopage, ont effectué des perquisitions au sein du village olympique jeudi 8 août, dans le cadre d’une enquête qui vise l’athlète algérien spécialiste du 800 m Djamel Sedjati et son entraîneur Amar Benida ». Lit-on dans les colonnes du média français.

Le COA dénonce !

Une information qui a suscité la réaction du Comité olympique algérien. Dans la foulée, il a publié un communiqué, dans lequel il dénonce une diffamation en l’encontre de Djamel Sedjati.

« Le Comité olympique algérien exprime sa grande déception quant à la cabale menée contre Djamel Sedjati de la part des médias sportifs qui a pour but de ternir l’image de notre champion », écrit le COA, et d’ajouter qu’il a « entamé les procédures légales pour protéger l’athlète ».

« Djamel Sedjati aura montré son talent et fait preuve d’un grand fair-play dans la compétition. Il a mérité largement sa consécration. Ceux qui doutent en son exploit tentent de frapper le sport algérien en général (…) Le COA réitère son soutien à tous les athlètes qui représentent l’Algérie dans les différentes compétitions internationales », conclut le communiqué.

Hafid Derradji dénonce un acharnement contre les athlètes algériens

L’information révélée par « L’Equipe » a également suscité la réaction du commentateur sportif algérien de beIN Sports, Hafid Derradji. Il dénonce un acharnement contre les athlètes algériens.

« Quelques minutes après sa consécration dans la finale du 800m, l’information d’une ouverture d’une enquête judiciaire contre Djamel Sedjati a fuité (…) Visiblement, une guerre est lancée contre l’Algérie dans tous les domaines, y compris le sport. Face à cette situation, une protection de nos athlètes s’impose, comme on protège notre peuple et notre territoire, contre ceux qui veulent gâcher notre joie des succès de nos athlètes aux JO. Nous restons derrière Sedjati, comme nous l’avons fait avec Imane Khelif et Kaylia Nemour », a-t-il écrit sur ses comptes sur les réseaux sociaux.