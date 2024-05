Djamel Bentenah de l’émission Affaire conclue en Algérie pour une expertise gratuite

Djamel Bentenah, célèbre antiquaire et brocanteur de l’émission “Affaire Conclue” sur France 2, sera à Alger pour deux jours d’expertise gratuite. Invité par la galerie Guessoum, tenue un passionné d’art algérien, Bentenah mettra son talent et son expertise au service des amateurs d’art et des collectionneurs locaux les 24 et 25 mai 2024, de 15h à 20h.

Ces deux journées promettent d’être une occasion en or pour tous ceux qui possèdent des objets d’art ou des antiquités et qui souhaitent connaître leur valeur. Djamel Bentenah, grâce à son expérience et sa connaissance approfondie du marché de l’art, offrira des évaluations gratuites. Cette initiative permettra aux participants de découvrir la véritable valeur de leurs trésors cachés, qu’il s’agisse de bijoux, de montres de luxe, de meubles anciens ou de tout autre objet d’art.

Le parcours inspirant de Djamel Bentenah

Djamel Bentenah, un visage désormais familier des téléspectateurs français, a un parcours des plus inspirants. Né en Algérie, il déménage en France où il obtient un CAP en chaudronnerie avant de se réorienter vers l’animation. Il encadre des classes de neige et des classes vertes, avant de rejoindre l’armée à 18 ans, intégrant le 152e régiment d’infanterie à Colmar.

Après son service militaire, Djamel travaille dans le prêt-à-porter chez Daniel Hechter, où il ouvre son propre magasin à Colombes. Cependant, la Guerre du Golfe affecte gravement ses affaires, le laissant sans emploi. En dépit de ces difficultés, Djamel se réinvente et se lance dans le monde des antiquités, une passion qu’il découvre au marché aux puces de Saint-Ouen. Son talent et son dévouement lui permettent de devenir propriétaire de deux magasins dans ce célèbre marché.

Depuis 2019, Djamel Bentenah brille dans l’émission “Affaire Conclue”, où son style vestimentaire décalé et sa personnalité chaleureuse lui ont valu une grande popularité. Toujours élégant, avec un souci du détail, Djamel a su séduire les téléspectateurs avec son foulard distinctif, souvent comparé au catogan de Karl Lagerfeld.

Sa passion pour les antiquités et son parcours résilient font de lui une figure emblématique et inspirante, tant en France qu’en Algérie.