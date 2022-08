Djamel Bensmail, un an déjà

Un an déjà s’est écoulé depuis l’assassinat du jeune Djamel Bensmail. Un crime lâche ayant marqué le 11 aout 2021 ; un mois noir marqué aussi par une centaine de morts victimes des incendies ayant frappé la région de la Kabylie.

Qui est Djamel Bensmail ? Né en février 1985 dans la commune de Miliana, wilaya d’Aïn Defla ; il se passionne pour l’art dès son plus jeune âge ; principalement la musique et la peinture. Connu dans sa ville natale pour son engagement dans de nombreuses causes humanitaires ; il se distingue parmi les jeunes de son âge par son amour incandescent de la justice et des causes justes, sa soif de liberté et sa ferme dévotion à son pays.

Au déclenchement des vagues d’incendies en kabylie, il fut l’un des premiers à prendre son courage entre deux mains et rejoindre le front pour aider à maitriser les feux dévastateurs qui n’en finissaient plus.

Cependant, avec les rumeurs d’un déclenchement volontaire de feu ; certaines personnes malsaines ou faisant partie du complot contre l’Algérie avaient accusé sans scrupules Djamel Bensmail d’être derrière les incendies criminels, provoquant un mouvement de foule ayant emporté le jeune artiste. C’est ainsi qu’il fut par la suite poignardé, lynché puis assassiné sur une place publique de Larbaa Nath Irathen à Tizi Ouzou.

Aujourd’hui, Djamel Bensmail n’est plus, mais son image est restée gravée dans la mémoire de tous les Algériens.