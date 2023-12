Djamel Belmadi va assister au derby USMA – MCA

Le grand derby algérois, opposant l’USMA au MCA, sera marqué par la présence de Djamel Belmadi. C’est ce qu’a confirmé le sélectionneur national dans une déclaration pour la télévision nationale.

Les regards des amoureux du ballon rond en Algérie seront braqués demain, à partir de 18h, au stade 5 juillet, qui abritera le grand derby algérois opposant l’USMA au MCA, pour le compte de la 11e journée de la Ligue 1 Mobilis. Un derby qui revêt un cachet important pour les deux équipes, dont chacune vise la victoire, et particulier en même temps, vu la grande rivalité qui existe entre les deux clubs voisins.

Solide leader et sur une très bonne passe, le Mouloudia veut gagner pour consolider sa place en tête du tableau. Quant à l’USMA, elle ne veut pas laisser filer des points afin de gravir des échelons au classement général du championnat. Il faut dire qu’il y aura de l’enjeu entre les 22 acteurs, en espérant que le spectacle soit prometteur.

Belmadi confirme sa présence au derby algérois

Le grand derby algérois sera marqué par la présence de Djamel Belmadi. « Je serai présent avec plaisir. C’est une occasion pour assister au grand derby algérois ». A-t-il confié, dans une déclaration accordée à la télévision nationale, en marge de la cérémonie d’ouverture du premier module de la formation pour l’obtention de la Licence CAF Pro.

« J’espère que le derby se jouera dans un grand fair-play. Certains joueurs sélectionnés pour la CAN-2023 seront présents et j’espère qu’ils vont faire une bonne partie ». A-t-il ajouté. Le sélectionneur national fait allusion au gardien de but de l’USMA, Oussama Benbot, et à l’attaquant du MCA, Youcef Belaïli, qui a enregistré son retour chez les Verts après une longue absence. Selon des informations relayées par certains médias, quelques joueurs de la sélection nationale, qui sont en stage au CTN de Sidi Moussa, devraient être présents au stade 5 juillet pour assister au derby USMA-MCA.