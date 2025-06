Djamel Belmadi rebondit à Al-Duhail (Officiel)

L’ex-sélectionneur national Djamel Belmadi a enfin trouvé un nouveau point de chute après plus d’une année sabbatique. Le technicien de 49 ans, qui avait mené les Fennecs à la victoire lors de la CAN 2019, fait son retour sur les bancs au Qatar.

Après avoir passé plusieurs mois à Doha et malgré quelques approches de clubs européens et asiatiques, Belmadi a choisi de revenir à Al-Duhail, un club qu’il connaît bien pour l’avoir déjà dirigé entre 2015 et 2018. Il succède ainsi à Christophe Galtier à la tête de l’équipe qatarie. Une information révélée par les médias qataris depuis plusieurs semaines, mais ce n’est qu’à hier que l’officialisation a été faite.

Ce retour aux sources marque une nouvelle étape dans la carrière de l’entraîneur algérien, qui retrouve un environnement familier dans le championnat qatari. Cette nomination représente également un choix stratégique pour Al-Duhail, qui mise sur l’expérience et la connaissance du football local de Belmadi pour poursuivre son développement.

Belmadi fait son grand retour au Qatar : Un nouveau défi avec Al-Duhail

Djamel Belmadi s’apprête à entamer un nouveau chapitre de sa carrière d’entraîneur au Qatar. Après un premier passage couronné de succès en 2015, où il avait dirigé 104 matchs et remporté deux championnats consécutifs (2017, 2018) ainsi que deux coupes (2016, 2018), le technicien algérien fait son retour aux commandes d’Al-Duhail.

Sa mission principale sera de replacer les Chevaliers Rouges au sommet de la Qatar Stars League. Le club sort d’une saison décevante sous la direction de Christophe Galtier, terminant à la deuxième place derrière le double champion Al-Sadd, où évoluent notamment ses anciens joueurs de la sélection algérienne, Youcef Atal et Adam Ounas.

Dans son effectif, Belmadi pourra compter sur Lotfi Madjer, le fils de la légende Rabah Madjer, qui revient d’un prêt à Al-Shahania. En revanche, il devra composer sans l’international marocain Hakim Ziyech, qui a récemment résilié son contrat avec le club.

Ce retour de Belmadi au Qatar marque un nouveau tournant dans sa carrière, après son passage à la tête de la sélection algérienne, et représente un défi ambitieux pour redonner à Al-Duhail son statut de club dominant du football qatari.