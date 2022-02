Djamel Belmadi : Les raisons de l’échec des verts à la CAN 2022

Le début de l’année 2022 aura été marqué par l’échec des Verts au premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations et ce après deux années de merveilleuses victoires, dont tout le monde se souvient, en particulier la victoire des verts à la Finale de la CAN 2019, qui faisait de nos fennecs les tenants du titre jusqu’en janvier passé, mais aussi le sacre des Verts à la Coupe Arabe 2021.

A côté de cela nos combattants du désert, ont quand même failli battre le record de l’Italie, qui compte 37 matchs d’affilé sans défaite, l’Algérie jusqu’au match face la Guinée Equatoriale, comptait 35 matchs sans défaite.

Les Verts doivent, cependant oublier cette amère défaite et se concentrer sur les deux matchs à venir, en effet l’équipe nationale, va devoir affronter le Cameroun, lors d’une double confrontation, pour les matchs barrages de la Coupe du Monde 2022, au Qatar, qui auront lieu le 26 mars au Cameroun et le 29 mars prochains en Algérie.

Raisons de l’échec des Verts à la CAN 2022 selon Belmadi

C’est lors d’une conférence de presse tenue au centre de Sidi Moussa, la matinée de ce dimanche 27 février, que l’entraineur de l’Equipe Nationale Djamel Belmadi, est revenu sur selon lui « les raisons de l’échec des verts lors la dernière CAN »

L’entraineur assume toute la responsabilité quant à l’échec à la CAN 2022 au Cameroun, en déclarant « J’assume l’entière responsabilité de l’échec des verts lors de cette Can 2022, et les performances lors des trois derniers matchs joués lors de cette compétition ».

Les préparations qui ont précédés cette Can 2022 étaient catastrophiques. En effet les changements de dates et chamboulements dans le programme des stages avant la CAN, qui était déjà bouclé depuis 4 mois a beaucoup perturbé l’équipe des verts.

En ajoutant à cela plusieurs facteurs, notamment la Covid-19, Belamdi déclare « Au lancement des stages de préparation pour la Can 2022, nous avons eu 23 joueurs atteints de Covid… » il continue en disant « J’ai été moi-même contaminé ce qui m’a empêché d’assister aux séances d’entrainements… ainsi que la moitié du staff technique »

Mais aussi les préparations au Cameroun avec des conditions climatiques difficile, selon Belmadi, « Jouer à 14h de l’après-midi, cela n’est pas normal ». Il ajoute en disant « Les joueurs ne parvenaient même pas à s’entrainer pour des corners, ou à produire du beau jeu sur ces terrains… Nous avons essayé toutes les tactiques, malheureusement, nous avons échoué… ».

Selon le ministre du bonheur, « pour pouvoir analyser les matchs que ce soit après des victoires ou des échecs. Il faut prendre le temps nécessaire pour analyser toutes les données et définir les raisons qui ont mené à ce résultat » Il ajoute « Que quand une équipe réalise, des performances comme celles réalisées par les verts depuis 2019, cela n’est pas que grâce seulement à l’entraineur et aux joueurs, et cela est aussi le cas quand il y’a échec ».