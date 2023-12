Djamel Belmadi évoque son avenir à la tête de l’équipe d’Algérie. Il affirme qu’il n’y pense pas pour le moment car il est en pleine concentration sur la CAN-2023.

Lors de la conférence de presse qu’il a animée ce matin, Djamel Belmadi a été interrogé s’il va poursuivre l’aventure avec les Verts ou non après la CAN-2023. Le sélectionneur national ne veut pas s’exprimer sur son avenir. En effet, il affirme qu’il est plutôt concentré sur le tournoi continental.

« C’est une question un peu déplacée. Même la date FIFA du mois de mars, je ne l’ai pas analysé. Je suis plutôt concentré sur la CAN-2023. Ce qui arrivera après, je ne sais pas. On va disputer le tournoi continental, après, je ne sais pas ce que le destin me réserve ». A-t-il répondu.

Rappelons que Djamel Belmadi avait prolongé son contrat avec la FAF l’année passée. Il est lié avec la première instance du football algérien jusqu’en 2026.

Belmadi rassure sur Atal, Bennacer, Aouar et Slimani

Par ailleurs, le sélectionneur national donne des nouvelles rassurantes sur Youcef Atal, Ismael Bennacer, Houssem Aouar et Islam Slimani. Il affirme que les quatre joueurs seront aptes pour la CAN-2023.

« C’est difficile de trouver un bon effectif avec un certain temps de jeu. Depuis mon arrivée en sélection, je n’ai jamais eu un effectif avec un temps de jeu conséquent. Il y a des périodes où certains joueurs jouent plus, d’autres un peu moins. Certes, le temps de jeu est important, mais on ne peut pas avoir toujours ce qu’on le veut. On fait avec et c’est tout […] Youcef et Islam sont là depuis le 20 décembre dernier. Ils se préparent depuis une bonne dizaine de jours. Ils ont été bien pris en charge au CTN ». Dira-t-il.

Quant à l’état de santé de Bennacer et Aouar, Belmadi confia : « On est en contact avec Aouar et son club, l’AS Rome. On a même eu le rapport médical de sa blessure. Idem pour Ismael Bennacer et son club l’AC Milan. Ce dernier se porte beaucoup mieux. D’ailleurs, il a joué hier soir et a pu délivrer une passe décisive ».