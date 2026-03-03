Djamaa El Djazair ouvre des visites nocturnes au public pendant le Ramadan

Dans le cadre du programme culturel mis en place à l’occasion du mois sacré de Ramadan 1447H, la direction de Djamaa El Djazair a lancé, dimanche, les premières visites nocturnes du Musée de la civilisation islamique d’Alger.

Cette initiative vise à permettre au public de découvrir, dans une ambiance spirituelle et patrimoniale, les richesses de l’art islamique et de l’héritage islamique exposées au sein de ce monument emblématique.

La direction de Djamaa El Djazair a inauguré un programme spécial pour le mois de Ramadan, offrant des visites nocturnes du Musée de la civilisation islamique. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de valoriser le patrimoine algérien et de proposer une expérience culturelle enrichissante pendant cette période sacrée.

Les visiteurs auront l’occasion de plonger au cœur de l’histoire islamique à travers une collection exceptionnelle d’artefacts et d’œuvres d’art, le tout dans une atmosphère imprégnée de spiritualité et de découverte. L’initiative promet une immersion totale dans la richesse de la civilisation islamique.

Succès immédiat : Plus de 100 visiteurs dès la première soirée

Le directeur du musée, Khaled Saber Cherif, a indiqué que la première soirée a enregistré la visite de 114 personnes, issues de différentes catégories d’âge. Ce chiffre témoigne de l’intérêt du public pour la culture islamique et pour les initiatives proposées par Djamaa El Djazair.

Les visiteurs ont parcouru les différents espaces d’exposition, du quatrième étage jusqu’au douzième étage, au niveau du minaret, où sont conservées de précieuses œuvres d’art islamique. L’ascension vers le minaret offre une perspective unique sur la ville d’Alger tout en découvrant des trésors artistiques.

Une organisation réussie et un engouement numérique

Khaled Saber Cherif a souligné que la visite s’est déroulée dans de bonnes conditions organisationnelles, relevant l’engouement croissant pour la plateforme numérique dédiée à la réservation, de plus en plus sollicitée par les citoyens souhaitant découvrir le musée. La réservation en ligne facilite l’accès au musée et permet une gestion efficace du flux de visiteurs.

Cette affluence confirme l’importance de proposer des événements culturels accessibles et bien organisés, répondant ainsi à la demande croissante du public pour des expériences enrichissantes et valorisantes. La plateforme numérique joue un rôle clé dans cette réussite, offrant une solution pratique et moderne pour la réservation des visites.

Diversité artistique : Les expositions à découvrir

Le programme comprend plusieurs expositions artistiques spécialisées, offrant un large éventail de perspectives sur l’art islamique et la culture. Ces expositions mettent en lumière le talent d’artistes locaux et internationaux, contribuant à la richesse et à la diversité de la scène culturelle algérienne.

« Manarat Al-Khatt » (Les Minarets de la calligraphie) de l’artiste Noureddine Kour ;

» (Les Minarets de la calligraphie) de l’artiste Noureddine Kour ; « L’esprit de l’ornement entre forme et signification » de l’artiste Mustapha Ajaout ;

« Empreintes de la lettre », retraçant le parcours scientifique et artistique du calligraphe international Mohamed Ben Saïd Cherifi ;

L’exposition photographique « Lumières de la foi » du photographe Samir Djama ;

« Le message de l’argile et de l’histoire à travers les générations », organisée par l’association Ayadi El Djazaïr.

Objectifs : Valorisation du patrimoine et dynamisation culturelle

Cette initiative, appelée à se poursuivre durant toutes les nuits du mois de Ramadan, ambitionne de valoriser le patrimoine artistique islamique et de contribuer à l’animation culturelle et esthétique au sein de Djamaa El Djazair. L’objectif est de faire de Djamaa El Djazair un lieu de rencontre et d’échange culturel incontournable.

À travers ces visites nocturnes, le monument confirme sa vocation de pôle spirituel, culturel et touristique majeur, offrant aux visiteurs une immersion unique entre foi, art et histoire. Il se positionne ainsi comme un acteur majeur de la promotion de la culture islamique en Algérie.

Djamaa El Djazair : Un pôle spirituel, culturel et touristique majeur

Djamaa El Djazair, à travers cette initiative de visites nocturnes, consolide son rôle de pôle spirituel, culturel et touristique. Elle offre aux visiteurs une occasion unique de découvrir les richesses de la civilisation islamique dans un cadre exceptionnel.

Le monument aspire à devenir une destination prisée par les Algériens et les touristes étrangers, contribuant ainsi au rayonnement culturel et touristique de l’Algérie. En combinant foi, art et histoire, Djamaa El Djazair propose une expérience immersive et inoubliable.

