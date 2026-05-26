Djamaâ El-Djazaïr : des navettes spéciales prévues pour la prière de l’Aïd

À l’approche de la célébration de l’Aïd El-Adha, les services publics de transport se mobilisent à Alger et dans tout le pays. Le Rectorat de Djamaâ El-Djazaïr a dévoilé un plan de transport dédié aux fidèles pour la prière de l’Aïd, tandis que la société Sogral annonce le déploiement d’un dispositif d’envergure pour encadrer les déplacements interwilayas.

Voici les détails de ce plan d’action destiné à faciliter la mobilité des citoyens durant cette fête religieuse.

ETUSA mobilisée pour acheminer les fidèles vers Djamaâ El-Djazaïr

Pour permettre aux citoyens d’accomplir la prière de l’Aïd El-Adha dans les meilleures conditions au sein de la Grande Mosquée d’Alger, le Rectorat de Djamaâ El-Djazaïr a conclu un accord de partenariat avec l’Établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA).

Selon le communiqué officiel de l’institution, un programme spécial de rotation par bus a été mis en place pour assurer la liaison vers le monument religieux :

Heure de départ : Le coup d’envoi des navettes est fixé à 05h30 du matin .

Le coup d’envoi des navettes est fixé à . Flux retour : Les voyages de retour vers les différents quartiers de la capitale débuteront immédiatement après la fin de la prière de l’Aïd.

Ce dispositif vise à désengorger les accès routiers menant à la mosquée et à offrir une solution de transport fluide et sécurisée aux milliers de fidèles attendus.

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Sogral en état d’alerte maximale pour assurer les liaisons interwilayas

De son côté, la Société de gestion des gares routières d’Algérie (Sogral) a annoncé la mobilisation générale de l’ensemble de ses infrastructures à travers le territoire national. Ce plan d’urgence intervient en application directe des directives du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Saayoud, visant à garantir la continuité du service public et à fluidifier le déplacement des Algériens.

Pour faire face au pic d’affluence qui caractérise traditionnellement les fêtes religieuses, Sogral a déployé d’importants moyens matériels et humains :

Continuité et ponctualité du service

Des mesures organisationnelles et techniques strictes ont été adoptées afin de maintenir la régularité des trajets. Une attention particulière est accordée au respect rigoureux des horaires de départ des autocars pour éviter les attroupements au sein des gares.

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Les brigades d’orientation, d’accueil et de suivi ont été renforcées dans l’ensemble des terminaux du pays pour guider et assister les voyageurs, en particulier les familles et les personnes âgées.

Cap sur la numérisation avec « Mahatati »

Pour s’épargner les longues files d’attente aux guichets en ces moments de grande affluence, Sogral exhorte vivement les voyageurs à utiliser les outils numériques mis à leur disposition. L’entreprise met en avant son application mobile officielle MAHATATI, qui permet de consulter les horaires en temps réel ainsi que de réserver ses billets à distance de manière simple, rapide et sécurisée.

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