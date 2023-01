DJ Snake va performer lors du prochain Super Bowl (NFL)

Le Super Bowl 2023 est pour bientôt et la NFL en révèle un peu plus sur le déroulement de l’évènement.

Ce jeudi, la ligue américaine a cette fois dévoilé par le biais d’un post sur son compte tweeter officiel la participation d’un artiste français d’origine algérienne.

C’est bel et bien DJ Snake qui sera aux platines lors de cet événement qui compte chaque année un nombre démesuré de spectateurs à travers le monde. Il sera donc en direct à l’occasion de la 57e édition du Super Bowl. Dans son post, la NFL précise : « DJ Snake sera EN DIRECT de la ligne de touche avant le Super Bowl LVII ! ».

Le spectacle du Super Bowl est donc effectué par des artistes souvent souvent très prestigieux, que ce soit la cérémonie d’ouverture ou le spectacle donné lors de la mi-temps.

A titre d’exemple, Rihanna avait été annoncé comme la tête d’affiche du Super Bowl LVII Halftime Show en septembre 2022.

Vous l’aurez compris, c’est un événement qui dépasse le cadre du football américain. C’est un véritable show fédérateur depuis des années.

Selon une étude menée par Nielsen pour la NFL (National Football League, la finale de l’édition 2022 du Super Bowl, a été regardée par plus de 208 millions américains sans compter le reste des téléspectateurs à travers le monde entier.

DJ Snake will be spinning LIVE from the sidelines before Super Bowl LVII! 🔥

📺: #SBLVII — Sunday, Feb. 12 on FOX pic.twitter.com/5zkOaSwzEs

— NFL (@NFL) January 26, 2023