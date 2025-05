DJ Snake, première icône électro à faire son entrée au musée Grévin

DJ Snake, l’artiste franco-algérien, a marqué l’histoire en devenant le premier artiste de musique électronique à être immortalisé au musée Grévin avec sa statue de cire, une réalisation qu’il qualifie « d’incroyable ».

Une statue de cire plus vraie que nature de DJ Snake a rejoint la sélection du musée Grévin. Fidèle à son apparence avec sa veste en cuir, ses lunettes de soleil et ses cheveux blonds, le double de l’artiste d’origine algérienne a été inauguré lors d’une cérémonie, mardi 6 mai dernier.

DJ Snake immortalisé au musée Grévin : le roi des platines entre dans la légende

Par cette inauguration, DJ Snake devient le premier compositeur de musique électronique à être présent dans le musée parisien. Désormais, les visiteurs, qui sont au nombre de 800 000 personnes par an, peuvent aller prendre la pose aux côtés de l’artiste franco-algérien qui fait partie des plus écoutés internationalement.

La statue de cire de DJ Snake a trouvé sa place dans la Salle des colonnes, aux côtés de celles de Céline Dion et de George Clooney.

Le choix de cet artiste par le musée Grévin n’est pas anodin : le DJ connaît un succès planétaire grâce à ses collaborations avec des stars comme Justin Bieber et Lady Gaga. Cette statue, le fruit de six mois de travail minutieux, témoigne de la volonté du musée de 1882 de s’adresser à un public plus jeune.

DJ Snake : l’artiste le plus streamé au monde bientôt en concert en Algérie

DJ Snake, l’artiste franco-algérien le plus écouté au monde, prépare deux événements majeurs. Le premier, baptisé « The Final Show », se tiendra au Stade de France le 10 mai 2025, suivi d’une after-party à l’Accor Arena, marquant potentiellement sa dernière performance solo.

Dans une interview accordée à France Inter, le DJ a également annoncé « l’organisation prochaine » d’un concert très attendu en Algérie, pays de ses origines maternelles. Cette annonce intervient dans le sillage du succès mondial de son titre « Disco Maghreb », un hommage à ses racines algériennes.

William Sami Étienne Grigahcine, de son vrai nom, est devenu un véritable ambassadeur de la culture algérienne à l’international. Élevé à Paris dans la tradition algérienne par sa mère et sa grand-mère, il entretient un lien fort avec ses origines, qu’il partage régulièrement sur les réseaux sociaux. Ce futur concert en Algérie représente une première pour l’artiste et une occasion unique pour ses fans algériens de le voir se produire sur scène, après sa simple présence en tant qu’invité lors des précédents Jeux Méditerranéens.

