Dj Snake, Nawell Madani, Malik Bentalha… demandent à Macron de reconnaitre la Palestine

Le lobby israélien en France possède une influence considérable dans les médias et une partie de la classe politique. Cette puissance s’est manifestée durant les massacres commis par les criminels de Tel Aviv contre les Palestiniens à Gaza depuis sept mois. Dès le premier jour de ces crimes, la France a affiché un soutien manifeste au gouvernement de Netanyahu.

Cependant, des voix libres en France ne cessent de dénoncer le génocide subi par le peuple de Gaza. Ces voix souhaitent que la France suive l’exemple de l’Espagne, de l’Irlande, de la Norvège et de la Slovénie en reconnaissant officiellement l’État de Palestine.

Appel de 235 artistes et influenceurs dont des Algériens

C’est l’espoir de plus de 235 artistes et influenceurs qui ont signé une pétition publiée par le journal “Libération” le mardi 4 juin 2024. Ils demandent au président français, Emmanuel Macron de déclarer la reconnaissance de l’État de Palestine.

La liste comprend des artistes d’origine algérienne, tels que le DJ Snake et l’influenceuse Lina Marfouf, connue sous le nom de “Lina Situations”. Elle inclut également l’acteur franco-algérien Dali Benssalah, les actrices Nawell Madani et Malika Bedia, le comédien Malik Bentalah, l’acteur franco-algérien Reda Kateb, et Younes Bendjima, un mannequin et homme d’affaires né en Algérie en 1993. L’écrivaine Louisa Yousfi figure aussi parmi les signataires.

Dans leur déclaration, ces artistes affirment : “L’Espagne, l’Irlande, la Norvège et la Slovénie ont emprunté la voie de la dignité humaine en reconnaissant officiellement l’État de Palestine, rejoignant ainsi 143 pays qui le reconnaissent déjà. Mais la France, pays des droits de l’homme, pays des Lumières, n’a toujours pas pris position. Elle se trouve dans le camp de la honte.”

Ils insistent sur la condamnation du “génocide filmé et documenté, qui se déroule quotidiennement sous nos yeux, nous laissant impuissants.”

Les signataires poursuivent : “Nous sommes des artistes, des créateurs de contenu, des personnalités publiques et des citoyens. Malgré nos différences, nous avons des liens communs. Nous unissons nos voix pour dire au monde que nous reconnaissons l’existence de l’État de Palestine, non seulement en réponse au massacre actuel, mais au nom du droit de ce peuple à exister.”

Ils concluent en appelant le Président de la République : “Aujourd’hui, nous appelons le président à reconnaître l’État de Palestine. Il ne faut pas être du mauvais côté de l’histoire.”