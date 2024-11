DJ Snake fait une révélation CHOC : Macron lui aurait demandé de retirer son poste sur la Palestine

DJ Snake, icône mondiale de la musique, a récemment attiré l’attention au-delà de la scène artistique. Invité sur un live Twitch avec le streamer Naskid le 19 novembre 2024, l’artiste franco-algérien s’est livré à une conversation riche, portant sur des sujets variés, avant de faire une révélation explosive !

En effet, l’Élysée aurait contacté DJ Snake pour lui demander de supprimer une publication qu’il avait partagée sur son compte X concernant le génocide subi en Palestine, en réponse au président français, Emmanuel Macron. Une déclaration inattendue, qui n’a pas tardé à enflammer les médias.

L’Élysée aurait essayé de faire taire le soutien de DJ Snake pour la Palestine

Tout remonte au mois de mai 2024, lorsque le Président de la République française, Emmanuel Macron, avait réagi sur la plateforme X aux frappes israéliennes à Rafah, dénonçant les attaques meurtrières qui ont couté la vie à de nombreux palestiniens innocents. DJ Snake, étant engagé pour la cause palestinienne, avait rétorqué : « C’est à partir de combien de civils et d’enfants morts le génocide ? »

Le message de l’artiste, suivi par des millions d’internautes, a dépassé en popularité le poste du président, un succès qualifié de » ratio » sur internet. Cela aurait manifestement agacé les services présidentiels, qui aurait contacté l’entourage de DJ Snake, lui demandant de supprimer sa publication. Cependant, DJ Snake a catégoriquement refusé de supprimer son tweet. Soulignant : « normalement, ce n’est pas mon travail d’appeler Emmanuel Macron sur Twitter et que l’Élysée appelle mon management ».

De plus, DJ Snake regrette qu’il soit nécessaire qu’un artiste porte la voix des victimes du génocide, et que le silence persiste autour de ce sujet, déclarant qu’il est DJ et non un militant politique.

D’ailleurs, lors du live Twitch avec Naskid, l’artiste d’origine algérienne a réitéré son soutien en dénonçant les violences injustes infligées au peuple palestinien. Ainsi, la séquence est rapidement devenue virale, atteignant près de 500 000 vues en une demi-journée sur les réseaux sociaux.