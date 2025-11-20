DJ Snake et Ooredoo Algérie : Un partenariat sous le signe « Born To Be DZ »

DJ Snake devient ambassadeur de la marque Ooredoo Algérie

C’est un véritable coup d’éclat dans le paysage marketing et culturel algérien. Ooredoo Algérie a officialisé, ce jeudi, sa collaboration avec la superstar mondiale DJ Snake. L’artiste aux multiples disques de platine devient le nouvel ambassadeur de la marque, scellant une union célébrée autour d’un slogan puissant : « Born To Be DZ ».

Cette collaboration a été dévoilée lors d’une soirée exclusive organisée la veille, le mercredi 19 novembre, à Alger. L’événement s’est déroulé en présence de l’artiste, de créateurs de contenu et des cadres dirigeants de l’entreprise.

Selon le communiqué de l’opérateur, ce partenariat vise à promouvoir les valeurs d’Ooredoo auprès de la jeunesse algérienne et à soutenir diverses initiatives sociétales et caritatives.

DJ Snake signe avec Ooredoo Algérie

« Born To Be DZ » : Le slogan de la campagne

Le lancement de cette alliance a été marqué par la révélation de la signature : « Born To Be DZ ». Ce slogan a été choisi pour illustrer le parcours de DJ Snake et son attachement à ses origines algériennes.

Pour Ooredoo, cette nouvelle identité reflète l’ADN de la marque, définie comme « fière, jeune, ambitieuse et connectée ».

Une offre exclusive Ooredoo : sonnerie Disco Maghreb

En marge de cette annonce, Ooredoo a communiqué sur une opération spéciale destinée à ses clients. La sonnerie d’attente du titre « Disco Maghreb », disponible via le service Ranini, est offerte gratuitement pour une durée de deux jours.

L’opérateur présente ce geste comme un hommage à l’héritage musical algérien et une volonté de partage avec ses utilisateurs.

Soirée partenariat DJ Snake et Ooredoo Algérie

Les ambitions du partenariat

Lors de la signature, M. Roni Tohme, Directeur Général de Ooredoo Algérie, a souligné l’importance de cette association.

« Cette collaboration avec DJ Snake est bien plus qu’un simple partenariat : c’est l’union entre notre marque qui est tournée vers l’avenir et un artiste qui a su conquérir le monde tout en restant fidèle à ses racines », a-t-il déclaré, ajoutant que l’objectif est de « créer des expériences qui inspirent, rassemblent et marquent durablement ».

De son côté, DJ Snake a exprimé sa fierté de représenter l’Algérie à travers ce nouveau rôle.

« C’est un immense honneur de devenir Ambassadeur de Ooredoo Algérie. Au-delà de la musique, c’est une aventure humaine et culturelle qui commence », a indiqué l’artiste, précisant vouloir « encourager les jeunes Algériens à croire en leurs rêves ».

Ce rapprochement s’inscrit dans la stratégie globale d’Ooredoo Algérie visant à renforcer sa proximité avec les jeunes générations à travers des projets innovants.

