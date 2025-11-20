DJ Snake et Ooredoo Algérie : Un partenariat sous le signe « Born To Be DZ »

C’est un véritable coup d’éclat dans le paysage marketing et culturel algérien. Ooredoo Algérie a officialisé, ce jeudi, sa collaboration avec la superstar mondiale DJ Snake. L’artiste aux multiples disques de platine devient le nouvel ambassadeur de la marque, scellant une union célébrée autour d’un slogan puissant : « Born To Be DZ ».

Cette collaboration a été dévoilée lors d’une soirée exclusive organisée la veille, le mercredi 19 novembre, à Alger. L’événement s’est déroulé en présence de l’artiste, de créateurs de contenu et des cadres dirigeants de l’entreprise.

Selon le communiqué de l’opérateur, ce partenariat vise à promouvoir les valeurs d’Ooredoo auprès de la jeunesse algérienne et à soutenir diverses initiatives sociétales et caritatives.

« Born To Be DZ » : Le slogan de la campagne

Le lancement de cette alliance a été marqué par la révélation de la signature : « Born To Be DZ ». Ce slogan a été choisi pour illustrer le parcours de DJ Snake et son attachement à ses origines algériennes.

Pour Ooredoo, cette nouvelle identité reflète l’ADN de la marque, définie comme « fière, jeune, ambitieuse et connectée ».

Une offre exclusive Ooredoo : sonnerie Disco Maghreb

En marge de cette annonce, Ooredoo a communiqué sur une opération spéciale destinée à ses clients. La sonnerie d’attente du titre « Disco Maghreb », disponible via le service Ranini, est offerte gratuitement pour une durée de deux jours.

L’opérateur présente ce geste comme un hommage à l’héritage musical algérien et une volonté de partage avec ses utilisateurs.

Les ambitions du partenariat

Lors de la signature, M. Roni Tohme, Directeur Général de Ooredoo Algérie, a souligné l’importance de cette association.

« Cette collaboration avec DJ Snake est bien plus qu’un simple partenariat : c’est l’union entre notre marque qui est tournée vers l’avenir et un artiste qui a su conquérir le monde tout en restant fidèle à ses racines », a-t-il déclaré, ajoutant que l’objectif est de « créer des expériences qui inspirent, rassemblent et marquent durablement ».

De son côté, DJ Snake a exprimé sa fierté de représenter l’Algérie à travers ce nouveau rôle.

« C’est un immense honneur de devenir Ambassadeur de Ooredoo Algérie. Au-delà de la musique, c’est une aventure humaine et culturelle qui commence », a indiqué l’artiste, précisant vouloir « encourager les jeunes Algériens à croire en leurs rêves ».

Ce rapprochement s’inscrit dans la stratégie globale d’Ooredoo Algérie visant à renforcer sa proximité avec les jeunes générations à travers des projets innovants.