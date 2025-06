DJ Snake en Algérie : l’artiste reporte son premier concert à cette date

Le concert tant attendu de DJ Snake à Alger n’aura finalement pas lieu à la date prévue. Initialement programmé pour le 25 juillet prochain au stade Nelson Mandela, l’événement est reporté à une date ultérieure.

C’est une source proche du dossier qui a révélé l’information au journal El Khabar, précisant que ce report ne serait lié qu’à des « raisons d’organisation ». En effet, l’organisation d’un tel événement demande un travail logistique conséquent. Parmi les principaux obstacles : les lourdes démarches administratives nécessaires pour faire venir en Algérie plusieurs membres étrangers de l’équipe de DJ Snake.

DJ Snake : le show prévu en juillet à Alger aura finalement lieu en août

Le célèbre artiste d’origine algérienne, de son vrai nom William Sami Grigahcine, devait en effet être accompagné de dizaines de techniciens et collaborateurs internationaux. Ces derniers devaient obtenir visas et autorisations d’entrée, des formalités qui prennent du temps, ralentissant ainsi la mise en place du concert.

Toujours selon la même source, les organisateurs ont d’ores et déjà envisagé une nouvelle date pour cet événement très attendu par les fans algériens. Le concert est désormais reprogrammé entre le 22 et le 25 août, au même endroit : le stade Nelson Mandela, à Alger.

Concert de DJ Snake à Alger : rendez-vous entre le 22 et le 25 août

Le projet de faire venir DJ Snake en Algérie ne date pas d’hier. Il est né en 2022, après la venue de l’artiste à Oran lors de la cérémonie de clôture des Jeux méditerranéens en juillet de cette année-là. Ce passage avait marqué les esprits, et coïncidait avec la sortie de son titre Disco Maghreb. Ce morceau, inspiré de la culture musicale algérienne et tourné dans la célèbre boutique oranaise du même nom, a connu un immense succès, renforçant le lien entre le DJ international et son pays d’origine.

Depuis cette apparition remarquée, de nombreux fans espéraient le voir se produire sur scène en Algérie. Le concert prévu à Alger aurait été son tout premier dans le pays. Malgré ce contretemps, les organisateurs se veulent rassurants : tout est mis en œuvre pour que l’événement puisse enfin avoir lieu en août, et dans les meilleures conditions.

Les fans de DJ Snake devront donc patienter encore un peu pour vivre en direct ce rendez-vous musical exceptionnel.