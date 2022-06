DJ Snake à l’ouverture des JM Oran-2022 : Derouaz met fin aux rumeurs

Ce samedi 11 juin 2022, le commissaire des Jeux méditerranéens Oran 2022, Mohamed Aziz Derouaz, a tenu une conférence de presse à l’auditorium du stade olympique du 5 juillet, à Alger.

Derouaz a confirmé, lors de cette conférence de presse que DJ Snake ne sera pas présent à la cérémonie d’ouverture; et ce malgré les discussions qui ont eu lieu avec son manager. Le commissaire des JM d’Oran 2022 a affirmé : « Dj Snake ne sera pas présent en Algérie pour la cérémonie d’ouverture, et nous sommes en négociation avec son manager pour qu’il le soit à la cérémonie de clôture. »

Mohamed Aziz Derouaz a aussi révélé au sujet de la préparation du village méditerranéen pour les compétitions sportives attendues ce mois-ci : « Nous sommes prêts à tous égards pour le lancement des Jeux Méditerranéens ».

Avant d’ajouter que : « La cérémonie d’ouverture sera grande et à la hauteur des aspirations du peuple et du président de la République ; qui nous a soutenus et le ministère de la Défense qui nous a accordé des avions privés pour apporter du matériel. »

Nombre de participants aux JM Oran 2022 en hausse

Comme l’a expliqué aussi expliqué Derouaz : « Le water-polo a été annulé des jeux en raison du non-enregistrement du nombre légal de participants. »

Le commissaire des JM d’Oran 2022 a aussi évoqué, le nombre de participants en disant que : « Le nombre de participants a dépassé nos attentes, avec 5 400 participants, parmi les athlètes, les managers et les entraîneurs, et le village méditerranéen n’en accueille que 4 200 ».

Ce dernier a conclu, en avançant que : « Le nombre de participants dépasse la capacité du village méditerranéen, et nous avons établi un nouveau village méditerranéen aux Andalouse, à Oran. »