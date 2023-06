DJ Hmitcha : de rappeur algérien à DJ connu à l’internationale

DJ Hmitcha, ou DJ H, est un chanteur, compositeur, interprète et DJ algérien dont la popularité ne cesse de grimper en Europe. Notoire pour avoir épaulé le chanteur Soolking en concert à plusieurs reprises, DJ Hmitcha est beaucoup plus connu pour ses mix originaux qui font vibrer la jeunesse européenne.

Tout comme son ami de longue date Soolking, DJ Hmitcha a commencé sa carrière en Algérie, avant de percer à l’internationale et de devenir un des DJ les plus influents du vieux continent. Zoom sur le parcours haut en couleur d’un artiste au mille et unes facettes !

DJ Hmitcha , des petits concerts à Alger aux méga raves en Europe

DJ Hmitcha, ou Lamri Ahmed de son vrai nom, est un artiste algérien originaire d’El Harrach, à Alger. Il grandit sous l’influence de la musique et intègre la scène artiste en 1998 lorsqu’il crée, avec quelques amis, son premier groupe de rap. « VAGA H » est voué au succès, et les producteurs locaux s’en rendent compte assez tôt. Ce sont les studios Casbah et Sahraoui qui enregistrent le premier album du groupe à l’époque.

En quête de renouveau, DJ H crée un autre groupe peu après qu’il appellera Mafia Crew. La bande enregistre plusieurs chansons et réussit à même séduire le public à Tizi Ouzou lors d’une tournée artistique.

Débuts à la TV et rencontre avec Soolking, DJ Hmitcha voit grand



DJ H ne se contente pas de petites productions, l’artiste voit grand et compte bien lancer sa carrière sur les chapeaux de roue. Il intègre pour cela les plateaux de télévision, à l’image d’El-Bilad TV, d’El Djazairia et d’Ennahar TV, où il travaille comme technicien du son. Il tend la main au passage à quelques talents du rap algérien ,en leur offrant de produire et de mixer leurs sons.

C’est en 2007 que DJ Hmitcha fait la rencontre d’Abderraouf Derradji, dit « Soolking ». À l’époque, l’artiste, encore acrobate et rappeur, est en quête de collaborations fructueuses pour lancer sa carrière. Il s’associe ainsi à DJ Hmitcha en 2009 pour créer l’album Africa Jungle, et le duo est inséparable depuis.

Ce passage lui ouvre les yeux à DJ Hmitcha sur sa réelle vocation : celle de DJ. Il décide alors de quitter l’Algérie pour s’installer en France. Il rejoindra plus tard la bande d’artistes de renom travaillant avec Soolking. Dj H est nommé DJ officiel et accompagne Soolking dans toutes ses tournées.

Au-delà d’optimiser le travail de ses collaborateurs, DJ Hmitcha brille de lui-même par la qualité de ses compositions. Il est connu pour mettre en œuvre les dernières technologies dans ses sons, apportant ainsi une touche spéciale à chacun. Aujourd’hui, DJ Hmitcha continue de mixer, de produire et de créer des sons qui cartonnent en France. Il gagne de plus en plus la reconnaissance du public et fait désormais partie des DJ les plus populaires d’Europe.