Divorce : un phénomène en forte hausse en Algérie, mais pourquoi ?

En Algérie, les mariages sont de plus en plus mis à l’épreuve. Selon les derniers chiffres révélés par l’ONS (Office National des Statistiques), un taux de divorce alarmant a été enregistré. Le nombre de divorces a atteint 93 402 sur 278 664 de mariages en 2023, soit, une hausse de 33.5 %.

Un chiffre révélateur d’une réalité complexe au sein de la société algérienne, qui soulève une question cruciale : quelles sont les raisons qui poussent tant de couples à rompre leurs liens de nos jours ?

Dans cet article, nous allons explorer quelques raisons qui pourraient influencer la recrudescence de ce phénomène sociétal en Algérie.

1. Infidélité, égoïsme, jalousie…

Parmi les motifs de divorces les plus fréquemment cités, l’infidélité engendre souvent des conflits irréparables au sein des couples, les menant ainsi au divorce. Le manque d’engagement dans la relation peut inciter l’un des conjoints à franchir la ligne rouge encadrant le couple et tomber dans le piège de l’adultère.

🟢 À LIRE AUSSI : Pluie de météores : les Orionides illuminent le ciel algérien ce 21 octobre 2024

L’égoïsme et la jalousie excessive sont également des raisons pouvant conduire au divorce. Ces comportements peuvent altérer la dynamique du couple et créer un climat de suspicion constant.

2. L’argent, le fil fragile du mariage

Encore tabou, l’argent est au cœur de nombreux conflits conjugaux. L’endettement, le partage des dépenses et la gestion des ressources financières peuvent créer une atmosphère explosive insurmontable au sein du foyer.

Beaucoup de mariages vouent à l’échec à cause des conflits financiers. Lorsque le couple est incapable de trouver un terrain d’entente, le divorce devient leur issue.

3. Violence physique et psychologique

La violence, quel que soit son type, est un poison qui ronge plusieurs foyers algériens. Les agressions physiques et les abus verbaux sont des comportements destructeurs de toute relation.

Les victimes, souvent sous emprise, vivent un véritable cauchemar. Cependant, elles brisent de plus en plus le silence, et choisissent le divorce comme ultime échappatoire.

4. Nouveaux rôles, nouvelles attentes

La nouvelle génération algérienne se partage les contraintes de la vie de manière de plus en plus équitable sur le plan professionnel. Dans certains foyers, la dynamique familiale a, certes, évoluée, mais s’accompagne d’une charge mentale accrue, notamment pour les femmes.

🟢 À LIRE AUSSI : Comment Jacques Vergès a sauvé Djamila Bouhired de la peine de mort ?

Car ces dernières se retrouvent à jongler entre carrière, tâches ménagères et vie de famille, tandis que les hommes maintiennent leurs rythmes habituels. Cela crée un déséquilibre, qui, selon l’analyse menée par le média algérien El Watan, poussent de nombreuses femmes à demander le divorce.

En somme, la hausse de l’effectif des divorces en Algérie est loin d’être une simple statistique, c’est un phénomène sociétal qui émerge d’un mélange de facteurs préexistants et de nouveaux éléments qui découlent des transformations sociales.