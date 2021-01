Distribution du vaccin anti-Covid19 : L’ordre de priorité fixé

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, s’est exprimé aujourd’hui le 31 janvier, sur la distribution du vaccin Covid-19 sur l’ensemble des wilayas en Algérie.

En effet, Djamel Fourar affirme que, dans un premier temps, le vaccin contre la Covid-19 sera distribué à partir d’aujourd’hui au niveau des wilayas qui sont « durement » touchées par la pandémie.

Le membre du comité scientifique a assuré que, que le vaccin arrivera également dans l’ensemble des wilayas du pays, de même que dans les zones d’ombre.

Dans ce contexte, il affirme qu’il y aura des « équipes mobiles » qui seront chargées de vacciner les populations des zones d’ombre, qui était aussi, selon lui, un « objectif de la campagne ».

« La distribution du vaccin contre le coronavirus se fera à partir d’aujourd’hui au niveau des wilayas du pays qui sont durement touchées par la pandémie de coronavirus et ayant enregistré le plus grand nombre de cas de décès et de contamination à ce jour », a-t-il déclaré.

Fourar : « La vaccination contre le covid-19 ne présente aucun danger »

En outre, et afin de rassurer la population et les patients, Dr Djamel Fourar, a insisté sur le fait que le vaccin spoutnik 5, ne présente aucun danger sur la santé du citoyen.

Il a précisé dans ce contexte, qu’aucun « effet négatif » n’a été signalé par toutes les personnes qui ont reçu les premières doses de vaccin russe Spoutnik-V samedi dans la wilaya de Blida.

À noter que, les personnes ayant déja reçu la première dose du vaccin anti-Covid-19, Spoutnik V, devront revenir après 21 jours pour une deuxième injection.

Il convient de rappeler que, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a rassuré aujourd’hui à Alger que la quantité des doses du vaccin contre le Coronavirus (Covid-19) que l’Algérie compte importer sera « suffisante »