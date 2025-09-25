Distribution du lait : ce que prépare le ministère pour anticiper les crises d’approvisionnement

Dans un effort pour fluidifier la distribution d’une denrée essentielle et garantir l’approvisionnement des citoyens, la ministre du Commerce intérieur, Amel Abdellatif, a récemment présidé une réunion clé.

Au cœur des discussions : le développement de la plateforme numérique LPC, un outil crucial pour le suivi de la distribution du lait.

Selon un communiqué du ministère, la rencontre, qui a réuni les cadres centraux, visait à évaluer le fonctionnement de la plateforme. Un exposé technique a été présenté, détaillant ses capacités actuelles et les pistes d’amélioration.

Vers une meilleure distribution du lait grâce à la plateforme LPC

La ministre Abdellatif a insisté sur l’urgence d’améliorer les performances de la plateforme, avec pour objectif principal d’assurer un flux d’information en temps réel.

Cette modernisation permettrait une intervention rapide et efficace en cas de perturbation de l’approvisionnement.

Amel Abdellatif a également souligné la nécessité d’intégrer des systèmes informatiques avancés pour une collecte et une analyse de données plus précises.

Elle a plaidé pour une interconnexion de la plateforme avec tous les maillons de la chaîne de distribution, des laiteries aux distributeurs, afin d’obtenir une vue d’ensemble complète et précise.

Un levier technologique au service de la transparence et du pouvoir d’achat

Cette initiative s’inscrit dans la politique du secteur visant à renforcer la transparence et à améliorer les mécanismes de distribution. Le ministère a précisé que la modernisation des outils de contrôle et l’adoption de solutions numériques dans la gestion des produits de large consommation sont essentielles pour protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

L’utilisation de la plateforme LPC est perçue comme une étape majeure dans cette démarche de numérisation et de régulation du marché.

En somme, la mise en œuvre de la plateforme LPC marque une étape décisive vers une gestion plus efficace, transparente et réactive de la distribution du lait en Algérie.

En plaçant le numérique au cœur de sa stratégie, le ministère du Commerce intérieur réaffirme sa volonté d’adapter les outils de régulation aux enjeux actuels, tout en garantissant un meilleur service aux citoyens.

