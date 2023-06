Distribution des produits pétroliers durant l’Aïd el-Adha, Naftal rassure

La société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal) a annoncé dans un communiqué que la distribution des produits pétroliers sera maintenue sur l’ensemble de son réseau pendant la fête de l’Aïd El Adha. De plus, Naftal met à disposition de ses clients une application pratique pour géo localiser les stations-service : « Naftal khadamat ».

En effet, Naftal a souhaité informer sa clientèle sur le maintiende la distribution des produits pétroliers sur l’ensemble de son réseau de stations-service et de points de vente, qui ouvriront 24 heures sur 24, couvrant ainsi l’ensemble du territoire national, et ce pendant la fête de l’Aïd el-Adha. Cette mesure vise à assurer la disponibilité continue des carburants pour répondre aux besoins de mobilité des citoyens pendant cette période importante.

Géolocalisation des stations-service via l’application « Naftal khadamat »

De plus, dans le but de faciliter l’accès aux stations-service, Naftal met à disposition de ses clients une solution pratique : l’application « Naftal khadamat ». Cette application, disponible sur la plateforme Play Store, permet aux utilisateurs de géo localiser les stations-service et les points de vente les plus proches de leur position actuelle. Ainsi, les clients peuvent facilement trouver une station-service où ils pourront faire le plein de carburant, même lorsqu’ils se trouvent dans une région inconnue.

Donc, le service de géolocalisation offert par « Naftal khadamat » est un outil précieux pour les utilisateurs qui souhaitent optimiser leur trajet pendant les vacances de l’Aïd El Adha. Que ce soit pour planifier un voyage ou simplement trouver une station-service sur leur chemin, cette application permet de gagner du temps et de se déplacer en toute tranquillité, sans se soucier de la disponibilité des carburants.

A LIRE AUSSI : Aid Al Adha Algérie 2023 : les horaires de la prière dévoilés

Paiements facilités pour les détenteurs de cartes électroniques

En outre, Naftal souhaite également rappeler à ses utilisateurs détenteurs de carte de paiement électronique interbancaire « CIB et/ou DAHABIA » qu’ils peuvent effectuer leurs paiements dans plus de 400 stations-service Naftal. Pour faciliter cette démarche, il leur suffit de rechercher rapidement les stations-service acceptant ces cartes via l’application « Naftal khadamat ». Cette fonctionnalité permet d’effectuer des paiements en toute simplicité, sans avoir à manipuler de l’argent liquide.

En offrant cette option de paiement électronique, Naftal vise à améliorer l’expérience des utilisateurs et à faciliter les transactions lors de leurs passages dans les stations-service. De plus, cela contribue à la sécurité des clients en réduisant les risques liés à la manipulation d’argent liquide, offrant ainsi une solution pratique et moderne.