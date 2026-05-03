AADL 3 : Belaribi dévoile la date de distribution des premiers logements

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a profité de l’ouverture du Salon International « Batimatec » pour faire le point sur l’état d’avancement du programme AADL 3. Entre numérisation réussie et lancement massif des chantiers, le ministre se veut rassurant.

C’est une annonce qui ne manquera pas de réjouir les souscripteurs. En marge de l’inauguration de la 28ème édition du salon Batimatec, Belaribi a affirmé que les premières opérations de distribution des logements du programme AADL 3 pourraient débuter d’ici la fin de l’année 2026.

Le ministre a souligné que le traitement des dossiers avance à une cadence « régulière et organisée », portée par une stratégie de dématérialisation totale des procédures.

Digitalisation du programme AADL 3 : Le paiement en ligne remplace les files d’attente

Le secteur de l’habitat semble avoir réussi son pari technologique. Selon les chiffres communiqués par le premier responsable du secteur :

Environ 950 000 souscripteurs ont déjà procédé au paiement de leurs tranches via les plateformes numériques.

ont déjà procédé au paiement de leurs tranches via les plateformes numériques. Cette généralisation du paiement électronique a permis d’éradiquer définitivement les scènes de files d’attente interminables devant les agences bancaires, simplifiant ainsi considérablement le parcours des citoyens.

Sur le terrain, les engins sont déjà à l’œuvre. Le ministre a confirmé le lancement effectif des travaux pour la réalisation de 130 000 unités de logement à travers l’ensemble du territoire national.

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« L’État est déterminé à concrétiser le droit au logement sur le terrain », a-t-il martelé, réitérant l’engagement des autorités publiques à fournir un cadre de vie digne aux Algériens.

Batimatec 2026 : Le secteur du bâtiment en démonstration de force à Alger

Le coup d’envoi de la 28e édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec) a été donné ce dimanche au Palais des expositions (Safex).

Entre enjeux de durabilité et montée en puissance des startups, cette édition 2026 s’affirme comme le carrefour incontournable de l’industrie de la construction en Afrique du Nord.

C’est en présence d’un important dispositif gouvernemental que le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a inauguré cette nouvelle édition.

Accompagné de membres du gouvernement, du président du CNESE, du premier responsable de l’AAPI ainsi que du corps diplomatique, le ministre a marqué par sa présence l’importance capitale que revêt ce secteur pour l’économie nationale.

Organisé conjointement par Algeria Exhibitions (filiale de la Safex) et Batimatec Expo, ce rendez-vous, qui se prolongera jusqu’au 7 mai, bénéficie du haut patronage du ministère de l’Habitat.

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Le salon confirme son attractivité mondiale avec une participation massive. Outre les fleurons de l’industrie nationale — tant publics que privés — le Batimatec accueille des exposants venus d’une quinzaine de nations. Parmi les pavillons les plus en vue, on retrouve :

La Chine et la Turquie , partenaires historiques du secteur.

, partenaires historiques du secteur. L’Italie, l’Espagne et le Portugal, leaders européens des matériaux et du design.

La grande nouveauté de cette année réside dans l’intégration massive des nouvelles technologies. 40 start-up participent activement à l’événement, proposant des solutions disruptives pour le BTP.

Le programme scientifique du salon ne fait pas l’impasse sur les urgences de notre époque. Plusieurs cycles de conférences, animés par des experts et des cadres du secteur, exploreront des thématiques cruciales :

Décarbonation : Réduction des émissions de CO2 dans l’industrie des matériaux.

: Réduction des émissions de CO2 dans l’industrie des matériaux. Construction durable : Intégration de l’innovation pour des bâtiments plus écologiques.

: Intégration de l’innovation pour des bâtiments plus écologiques. Financements : Mécanismes de soutien aux projets innovants.

En marge des expositions, la troisième édition du concours de l’innovation « INNOV BAT » suscite déjà l’intérêt des professionnels. Ce challenge vise à stimuler la recherche de techniques de construction spécifiquement adaptées à la géographie et au climat algérien.

Un signal fort envoyé aux talents nationaux pour concevoir le bâtiment de demain : plus résilient, plus local et plus performant.