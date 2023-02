Distribution des logements LPL : Belaribi veut numériser le processus

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a récemment fait une annonce concernant les efforts en cours pour améliorer les processus de logement en Algérie.

Selon Algérie Presse Service, il a déclaré que son secteur est en train de réfléchir à la façon de numériser l’opération de distribution des logements publics locatifs (LPL). Cela signifie que le ministère travaille sur la mise en place d’un système en ligne pour la gestion de la distribution des logements, ce qui devrait faciliter et accélérer le processus.

Dans le cadre de cette numérisation, le ministre affirma lors d’une séance plénière de l’Assemblée populaire nationale (APN) : « Nous avons constaté des protestations contre les opérations de distributions de la part de citoyens mécontents. Nous envisageons actuellement de procéder à la distribution des logements de manière informatisée ».

Néanmoins, Mohamed Tarek Belaribi a tenu à préciser que la distribution des logements locatifs publics (LPL) est gérée par des commissions dirigées par le chef de Daïra, et non par son ministère.

De plus, il a que son département œuvrait également sur des modifications qui concernent les logements promotionnels aidés (LPA). Selon la même source, des ajustements seront apportés dans le but d’améliorer les choses et ainsi, pourvoir proposer des logements abordables et de qualité pour les citoyens algériens.

LPL : combien de logements disponibles ?

Ces initiatives sont très significatives, mais il est important de savoir, combien de logements sont disponibles à travers le territoire national. Suite à une question posée par le député Rabah Djedou , le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a annoncé que 62 000 logements terminés sont disponibles dans le pays. De plus, il a exhorté les walis à travailler avec les commissions de wilayas pour accélérer la distribution de ces logements, afin qu’ils puissent être mis à disposition des citoyens algériens dans les plus brefs délais.

Afin de mettre la lumière sur l’avancée des choses, et sur le nombre de logements finalisés au cours du quinquennat actuel, Belaribi révéle que la wilaya de Biskra, a titre d’exemple possède un «un programme avec un total de 25.027 unités de logements dont 6.223 finalisées, 14.563 en cours de lancement et 4.241 en cours de réalisation ».