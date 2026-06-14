Distribution d’eau : la SEAAL annonce des perturbations dans plusieurs communes ce lundi 15 juin

Des milliers de foyers dans la wilaya de Tipaza devront s’armer de patience ce lundi. La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé une suspension temporaire de la production d’eau potable au niveau de la station de dessalement de l’eau de mer « Fouka 1 », en raison d’un chantier de maintenance réglementaire programmé pour ce début de semaine.

Cette interruption fait suite à la planification, par la « Société des Eaux de Tipaza », de travaux d’entretien essentiels au sein de l’infrastructure. Les opérations techniques débuteront ce lundi 15 juin 2026, de 09h00 à 21h00, entraînant un arrêt total de la production de la station durant ces douze heures.

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Les 7 communes de Tipaza concernées par la coupure d’eau

La SEAAL informe ses usagers que ces travaux de maintenance technique majeure nécessiteront un réajustement immédiat du programme de distribution habituel. Les perturbations et les baisses de pression toucheront les réseaux d’eau potable des sept municipalités suivantes : Koléa, Chaïba, Bou Ismaïl, Khemisti, Bouharoun, Aïn Tagourait ainsi que Sidi Rached.

Les résidents de ces communes sont invités à anticiper la situation dès maintenant. Remplir les récipients disponibles avant 9 h du matin reste la précaution la plus simple et la plus efficace.

Quand l’eau reviendra-t-elle à la normale ?

La SEAL est formelle sur ce point : le retour au programme habituel de distribution interviendra dès la reprise totale de la production à la station de Fouka 1 et après le remplissage complet des réservoirs principaux. Aucune heure précise de rétablissement n’est garantie au-delà de 21h00, le temps de remise en pression du réseau pouvant varier selon les secteurs.

Les habitants des zones concernées sont donc invités à faire preuve de patience dans les heures suivant la fin des travaux.

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Fouka 1, une infrastructure stratégique soumise à des maintenances régulières

Cette interruption n’est pas un cas isolé. La station de dessalement de Fouka 1 fait l’objet d’arrêts techniques périodiques, planifiés bien en amont pour limiter l’impact sur les usagers. En avril dernier, une coupure d’eau programmée avait déjà touché 10 communes de Tipaza lors d’une opération de maintenance annuelle sur ce même site, avec une interruption s’étalant sur quatre jours consécutifs.

Plus tôt, fin mars, c’est la station Fouka 2 qui avait été mise à l’arrêt pendant 72 heures dans le cadre d’un programme national de maintenance préventive coordonné avec l’Algérienne Des Eaux. Ces opérations s’inscrivent dans une stratégie globale visant à sécuriser l’approvisionnement en eau potable avant les pics de consommation estivaux.

La cadence de ces interventions reflète l’importance croissante accordée à la sécurité hydrique en Algérie. Maintenir des infrastructures de dessalement en parfait état de marche est devenu un impératif national, d’autant que ces stations couvrent une part significative des besoins en eau potable de plusieurs wilayas côtières.

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