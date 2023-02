Distribution d’eau durant Ramadan 2023 : le ministre Rakhroukh rassure

Le ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh, a révélé que le pourcentage de fuites d’eau potable s’élevait à 40 %. Comme l’a expliqué le ministre des Travaux publics, ces fuites empêchent la distribution régulière de l’eau aux citoyens.

Soulignant aussi que la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) s’efforce d’éliminer les points noirs, affectant négativement cette importante ressource, le ministre des Travaux publics, Lakhdar Rakhroukh, a aussi affirmé que les autorités se sont engagées à fournir régulièrement de l’eau potable pendant le Ramadan à venir, et que cela n’affectera pas les citoyens.

En outre, le premier responsable du secteur des travaux publics en Algérie a indiqué, qu’avec la baisse des précipitations, il a été demandé la mise en place d’un programme d’urgence supplémentaire afin de préparer le mois de Ramadan et la saison estivale 2023. Il a également évoqué le programme national de dessalement de l’eau de mer, qui permettra au l’approvisionnement de 150 km aux centres villes pour couvrir 80 % des besoins en eau potable.

Qu’en est-il de l’alimentation d’eau potable à Alger durant le mois de Ramadan à venir ?

En outre, Rakhroukh a révélé, que le programme de distribution d’eau aux citoyens pour le mois de Ramadan 2023, sera divisé en deux parties et selon le réseau. Il sera divisé entre 50 % de distribution quotidienne et 50 % de distribution 1 jour sur 2. Soulignant que la distribution sera régulière et qu’il n’y aura pas de fluctuation.

Le ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh, Lakhdar Rakhroukh a indiqué qu’Alger, à titre d’exemple, a bénéficié de l’eau dessalée, et les barrages seront abandonnés afin de les distribuer au reste des autres États qui ne bénéficient pas de l’eau de mer. Soulignant que 18% de l’eau potable provient de la mer. A court terme, 40% de la population sera alimentée par l’eau de mer, et 60% seront atteints. Soulignant que la quantité sera suffisante pour couvrir la boisson distribuée afin d’équilibrer entre le sol et la surface.