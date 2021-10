Distribution d’eau à Alger : la SEAAL annonce des perturbations

Le problème des coupures d’eau s’est récemment ajouté aux autres problèmes du quotidien que rencontrent les algériens, alors que des solutions semblent se dessiner, la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) annonce des perturbations dans l’alimentation en eau potable.

Ces perturbations touchent certaines communes dans l’Ouest d’Alger à savoir Douéra, Baba Hassen, Khraicia, El Achour, Draria, Dely Ibrahim, Ouled Fayet, Chéraga et Souidania. Dans un communiqué de la SEAAL publié sur Facebook, la diminution du niveau de transport d’eau du barrage de Bouroumi au système de distribution de Mahelma est à l’origine de ces perturbations.

A cet effet, la SEAAL affirme que ses équipes sont mobilisées pour mettre en place les mesures nécessaires afin d’endiguer l’impact des perturbations et reprendre l’approvisionnement en eau potable dans le plus bref des délais, indiquant que cette dernière reprendra dès la fin des travaux.

« la sensibilisation du grand public sur l’importance de protéger la ressource et lutter contre le gaspillage sous toutes ses formes »

Une réunion a eu lieu hier entre les responsables de secteurs de la SEAAL et les représentants des comités de quartiers des communes de l’est d’Alger, dévoilant les problèmes à l’origine de manque d’eau potable.

Le manque d’eau potable et les coupures d’eau récurrentes et persistantes de cette année ont beaucoup touché les quartiers, travaux, fuites non-réparées et déperditions, les problèmes évoqués étaient communs ainsi que la solution d’œuvrer ensemble pour y remédier et améliorer le service public de l’eau.