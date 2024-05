Distribution de logements : voici les wilayas concernées par l’opération du 5 juillet

ALGER, le 16 mai 2024 – Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Mohamed Tarek Belaribi, a présidé, ce jeudi, au siège du ministère, une réunion technique consacrée au suivi de l’avancement des projets de logements programmés pour la grande opération de distribution du 5 juillet 2024.

Entouré des cadres centraux de son département, du directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) ainsi que les directeurs régionaux de Annaba, Oran, Constantine, Sétif et de Ouargla, M. Belaribi a insisté sur la nécessité d’accélérer la cadence des travaux et de finaliser les projets dans les délais impartis, afin de garantir la distribution des logements aux bénéficiaires dans les meilleures conditions.

Belarbi supervise l’avancement des projets de logement pour la grande opération de distribution du 5 juillet 2024

Au cours de la réunion, le ministre Belarbi a pu suivre l’état d’avancement de chaque projet dans les wilayas concernées à l’aide de vidéos. Cette approche innovante a permis d’obtenir une vision précise et détaillée de l’évolution des travaux sur les différents sites de construction.

L’opération de distribution concerne toutes les wilayas de :

Ghardaïa,

Ouargla,

Biskra,

Batna,

Sétif,

Mila,

Tébessa,

Guelma,

Constantine,

Jijel,

Skikda,

Annaba,

Oran,

Chlef,

Mostaganem,

Adrar,

Sidi Bel Abbès,

Ghilizane.

Le ministre a instruit les responsables concernés de lever tous les obstacles et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la livraison des projets conformément aux normes de qualité requises.

Il convient de rappeler que le ministre Belarbi a annoncé, lors d’une précédente intervention, la distribution de 40 000 logements AADL dans la wilaya d’Alger à l’occasion du 62e anniversaire de l’indépendance.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL – Alger : Large opération de distribution de logements prévue le 05 juillet

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par le gouvernement algérien pour répondre à la demande croissante en matière d’habitat décent et contribuer à l’amélioration du cadre de vie des citoyens.