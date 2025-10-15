Distribution de logements : une vaste opération prévue pour cette date

Le secteur de l’habitat s’apprête, une fois de plus, à conjuguer mémoire nationale et justice sociale. À l’occasion de la célébration du 71e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, une vaste opération de distribution de logements est prévue à travers l’ensemble du territoire.

Devenue une véritable tradition, au même titre que la distribution massive organisée lors du 5 Juillet, date anniversaire de l’indépendance, cette initiative traduit la fidélité inébranlable de l’État aux valeurs cardinales de Novembre 1954. Elle réaffirme, par ailleurs, son engagement constant à garantir le droit des citoyens à un logement décent.

Afin de peaufiner les derniers préparatifs de cet événement d’envergure, une réunion cruciale s’est tenue hier, par visioconférence, au siège du ministère de l’Intérieur. Le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Mahmoud Djemâa, a présidé cette rencontre aux côtés de son homologue du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la Ville et de l’Aménagement du territoire, Saïd Attia.

La réunion, qui s’est déroulée hier mardi par visioconférence avec la participation des walis de la République et des directeurs du logement, a été consacrée à l’ajustement des chiffres définitifs des logements prêts à être distribués lors de cet événement national. Cette démarche s’inscrit dans les efforts du gouvernement pour remettre le plus grand nombre possible d’unités de logement avant la fin de l’année en cours.

Réunion entre les ministères de l’Intérieur et du Logement : Préparatifs finalisés pour la vague de logements du 1er Novembre

Le Secrétaire général du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a souligné que l’état de préparation des projets de logement reflète l’ampleur des efforts déployés et le suivi rigoureux qui a accompagné la mise en œuvre des différents programmes aux niveaux central et local.

Il a salué l’efficacité caractérisant l’achèvement des projets réalisés avant les délais contractuels, notamment ceux qui ont démarré fin 2024 et début 2025, et qui sont programmés pour une distribution le 1er novembre, à l’instar des projets achevés dans les wilayas de Mostaganem et de Bordj Bou Arreridj.

Il a également indiqué que cette opération s’inscrit dans le prolongement des efforts du ministère de l’Habitat en matière de distribution de logements sous diverses formules, rappelant que le 5 juillet dernier, plus de 192 000 unités de logement ont été livrées au niveau national, ce qui témoigne de l’engagement du secteur à accélérer le rythme de construction et à répondre aux besoins des citoyens.

En conclusion de la réunion, le Secrétaire général du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a salué la coordination étroite entre les différents acteurs du secteur, appréciant le rôle des walis de la République et des directeurs du logement dans le succès des programmes de distribution, et réaffirmant l’importance de maintenir les efforts au même rythme pour garantir la disponibilité du plus grand nombre de logements dans les délais impartis.