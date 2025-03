Distribution de logements : Belaribi presse le pas et fixe la date

À l’approche du 63e anniversaire de l’indépendance, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville s’active en coulisses pour lancer une nouvelle vague de distribution de logements. C’est ce qui a été annoncé hier soir, mardi 4 mars 2025, suite à la réunion qui s’est tenue au siège de la Banque nationale de l’Habitat, et qui a réuni le ministre Mohamed Tarek Belaribi et les principaux acteurs du secteur.

Durant cette rencontre, le ministre a dressé un bilan des réalisations et a tracé la feuille de route des prochaines années. Il a également précisé que la prochaine grande distribution de logements aura lieu le 5 juillet 2025. Lors de la célébration de l’indépendance nationale.

Par ailleurs, Belaribi a souligné les efforts du secteur. Qui ont permis la distribution de 1,7 million de logements entre 2020 et 2024. Toutefois, la demande reste forte et le ministère compte franchir un nouveau cap. Avec un programme de 2 millions d’unités supplémentaires prévues entre 2025 et 2029.

Logements : zoom sur l’état d’avancement du programme à Batna, Blida et Béchar

Lors de cette réunion, ils ont présenté un rapport précis sur l’état d’avancement des programmes de logements dans trois wilayas (Batna, Blida et Béchar) :

Batna : sur un total de 40 967 logements, 67 % sont achevés, 9,42 % en cours d’exécution et 22,49 % n’ont pas encore été lancés ;

: sur un total de 40 967 logements, 67 % sont achevés, 9,42 % en cours d’exécution et 22,49 % n’ont pas encore été lancés ; Blida : sur 102 423 logements programmés, 85 % sont terminés, 6,67 % en chantier et 7,60 % en attente de démarrage ;

: sur 102 423 logements programmés, 85 % sont terminés, 6,67 % en chantier et 7,60 % en attente de démarrage ; Béchar : 40,21 % des 34 162 logements sont achevés, 11,01 % en construction et 47,24 % n’ont pas encore vu le jour ;

Ce décalage dans l’avancement des travaux met en évidence la nécessité de renforcer le suivi et d’accélérer l’exécution des projets.

Habitations et équipements publics : une feuille de route pour accélérer les projets

Outre les logements, l’état des équipements publics a été passé en revue. Batna recense 33 infrastructures publiques, dont 16 achevées, 10 en construction et 6 en attente de lancement. Blida en compte 122, avec 55 terminées, 35 en chantier et 23 qui n’ont pas encore démarré. Béchar, de son côté, dispose de 22 projets, mais ils ont finalisé 9 seulement…

Pour donner un nouvel élan à ces programmes, le ministre Belaribi a fixé plusieurs objectifs clés, que voici :

Revoir à la hausse le nombre de logements à distribuer en juillet 2025 ;

à distribuer en juillet 2025 ; Mieux coordonner les efforts entre les directions de l’urbanisme et de l’habitat ;

R especter strictement les délais de livraison des projets ;

; Accélérer le démarrage des infrastructures publiques prévues pour 2025 ;

Préparer la rentrée scolaire 2025-2026 en assurant la livraison des écoles et infrastructures nécessaires ;

En somme, le ministère prévoit d’autres réunions pour évaluer l’avancement des travaux dans l’ensemble des wilayas du pays. Selon les mots du ministre, l’objectif affiché est de réduire au maximum le déficit en logements. Ainsi, améliorer la qualité de vie des Algériens.