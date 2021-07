Distribution de l’eau : le ministère se prépare pour l’Aïd

A l’approche de la célébration de l’Aïd El Adha, et la croissance des besoins des citoyens en eau, le ministère des ressources en eau s’apprête à mettre en place un programme de distribution spécial.

En effet Secrétaire Général du Ministère des Ressources en Eau, Ismail Amirouche, présidera ce samedi 3 juillet 2021 au soir, une réunion de coordination a distance par video conference

Cette réunion est consacrée à l’évaluation de la gestion du service public de l’eau et aux préparatifs du programme spécial d’approvisionnement à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

Selon le communiqué du ministère, la réunion a réuni les cadres du secteur, les directeurs généraux des institutions chargées de la gestion du service public de l’eau.

En plus des directeurs des ressources en eau, ainsi que des directeurs d’unités de l’Eau algérienne pour le deuxième groupe de 10 wilayas .

C’est le cas des villes de Sétif, Bejaia, Sidi Bel Abbes, Tebessa, Tlemcen, Bordj Bou Arreridj, Khenchela, Soug Ahras, Relizane et M’sila.

Et comme le ministère l’a indiqué dans son communiqué qu’au cours de cette semaine, des réunions de coordination et d’évaluation se tiendront avec le reste des wilayats. .

Programme de rationnement

Le wali d’Alger, Youcef Chorfa a révélé au mois de juin, lors d’une émission spéciale de la Chaîne 3 de la Radio Algérienne, le nouveau plan de rationnement de l’eau à Alger, applicable à partir du samedi 26 juin.

Ce plan classe les 57 communes de la wilaya d’Alger en 3 catégories, chacune d’elles se verra appliquer un système d’approvisionnement en eau différent.

– La première catégorie est composée de 14 communes, qui seront alimentées quotidiennement de 8H à 14H. Elle comprend : La Casbah, Sidi Moussa, Bir Mourad Rais, Hydra, Ouled Chebel, Tassala El Merdja, Baba Hassen, Draria, El Achour, Belouizdad, El Madania, El Mouradia, Sidi M’Hamed et Rahmania.

– La deuxième catégorie est composée de 20 communes, qui seront alimentées de 8H à 16H, un jour sur deux. Elle comprend : Oued Koriche, Rais Hamidou, Eucalyptus, Bir Khadem, Gué de Constantine, Beni Messous, Bouzaréah, Ain Benian, Hammamet, Bab Ezzouar, Bordj El Kiffan, El Marsa, Mohamadia, Bourouba, Bachdjarah, Oued Semar, El Harrach, El Magharia, Hussein Dey et Heraoua.

– Et enfin, la troisième catégorie est composée de 23 communes, elles se verront appliquer un double système d’approvisionnement, c’est-à-dire que dans une même commune, il y aura des quartiers qui auront de l’eau quotidiennement de 8H à 14H et d’autres de 8H à 16H, un jour sur deux. Sont concernées par ce système mixte d’approvisionnement les communes de : Bab El Oued, Bologhine, Baraki, Saoula, Birtouta, Ben Aknoun, El Biar, Chéraga, Dely Ibrahim, Ouled Fayet, Ain Taya, Dar El Beida, Bordj El Bahri, Douera, Khraicia, Kouba, Reghaia, Rouiba, Alger centre, Mehelma, Souidania, Staoueli et Zeralda.