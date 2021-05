Distribution de l’eau à Alger : SEAAL annule le nouveau programme

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) vient de retirer son communiqué rendu public aujourd’hui, concernant le début du rationnement de l’eau dans la wilaya d’Alger.

Quelques heures après sa mise en ligne, SEAAL a brusquement retiré de sa page Facebook un communiqué publié il y a quelques heures, laissant le commentaire suivant, « Nous informons nos aimables usagers que le programme de distribution visant la sécurisation et l’optimisation de la ressource en eau est différé à une date ultérieure ».

SEAAL a ensuite précisé, « Le Programme de distribution d’eau potable établi le 7 avril 2021, durant le mois de ramadan pour Alger est toujours en vigueur et reste inchangé ».

SEAAl s’est rétracté ?

Dans son premier communiqué, la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL), avait dévoilé un nouveau programme de distribution visant la sécurisation et l’optimisation de la ressource en eau, dans la wilaya d’Alger.

SEEAL avait affirmé que, l’Eau sera rationnée dans la capitale à partir du mardi 18 mai, et que l’alimentation en l’eau potable se fera seulement durant 8 heures par jour de midi (12 h) à 20 h.

Le communiqué de SEAAL, a suscité nombreuses réactions et commentaires sur les réseaux sociaux, les internautes affirment qu’avec la crise sanitaire et économique, les difficultés sociales se font de plus en plus fortes en Algérie, au moment où le mécontentement grandit parmi les classes populaires et les travailleurs d’Algérie, confrontés à une dégradation de leurs conditions d’existence.