Distribution de l’eau à Alger : SEAAL annonce des perturbations

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé aujourd’hui samedi 21 aout qu’un dysfonctionnement a eu lieu à 11 h00 au niveau des structures de pompage du barrage kedara. Suite à cet incident l’alimentation en eau potable des communes de l’Est d’Alger sera perturbée ce samedi.

Les communes concernées sont Réghaïa, Rouiba, Ain Taya, H’raoua, El Marsa, Bordj El Bahri, Bab Ezzouar, Bordj El Kiffan, Mohammadia, Oued Smar, Dar El Beida, Hussein Dey, Baraki, Kalitous, El Magharia, Bourouba, Bachdjarah, El-Harrach, Gué de Constantine.

Le communiqué de SEAAL

Selon le communiqué, Les travaux de réparation sont en cours et les équipes de Seaal ont été mobilisées pour « procéder à la remise en service de ces équipements dans les plus brefs délais ». Ainsi, « Un dispositif mobile de dotation en eau potable sera mis en place afin d’assurer les usagers prioritaires (établissements publics et hospitaliers) », a indiqué le communiqué.

Enfin, La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger rassure ces clients qui habitent dans les régions concernées quant à la remise en service de l’alimentation en eau potable

Il convient de rappeler que 9 communes de la wilaya d’Alger ont connu une suspension de l’alimentation en eau potable samedi passé 7 aout 2021, et ce, en raison des travaux de réparation d’une canalisation principale de production d’eau.