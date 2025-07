Distribution de la prime scolaire : une nouvelle organisation pour plus de transparence

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a donné de nouvelles instructions aux walis pour accompagner les services du ministère de la Solidarité nationale dans la distribution de la prime scolaire spéciale de 5 000 dinars, destinée aux élèves issus de familles défavorisées.

Cette prime, versée chaque année avant la rentrée scolaire, a pour objectif d’alléger les charges des familles modestes en matière d’achat de fournitures et d’effets scolaires. Une nouvelle étape vient d’être franchie avec l’instauration d’une plateforme numérique nationale, qui permettra de mieux gérer cette aide et de prévenir les détournements de fonds publics.

Une plateforme numérique pour un meilleur suivi

Selon un envoi ministériel daté du 30 juin 2025, les autorités locales sont appelées à soutenir activement les antennes de l’Agence de développement social (ADS) chargées de gérer cette opération au niveau communal. Cette plateforme nationale, qualifiée de « fichier numérique centralisé », est déployée pour garantir que les bénéficiaires reçoivent leur aide dans des délais légaux et dans des conditions optimales.

Ce système vise également à sécuriser les données, limiter les fraudes et assurer une plus grande transparence. Les walis sont donc invités à fournir aux équipes locales les moyens matériels et humains nécessaires, notamment en matière d’enregistrement et de traitement des dossiers des élèves bénéficiaires.

Une réforme encadrée par un nouveau décret

L’ensemble de ces mesures découle du décret exécutif n° 25-168 du 22 juin 2025, qui redéfinit les conditions d’attribution de cette aide. Ce texte prévoit notamment que le ministère de la Solidarité nationale reprendra désormais en charge l’intégralité du processus d’octroi de la prime scolaire, dès la rentrée scolaire 2025-2026.

Sont concernés tous les élèves inscrits régulièrement dans les établissements publics d’enseignement général ou spécialisé. Le traitement des demandes se fera exclusivement via la nouvelle plateforme numérique gérée par l’ADS, qui sera hébergée dans les bureaux techniques des communes.

Ce dispositif s’inscrit donc dans la vision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui insiste régulièrement sur l’importance de préserver les mécanismes de solidarité nationale. Il s’agit pour lui d’un engagement prioritaire visant à réduire les inégalités scolaires et à garantir l’équité d’accès à l’éducation, indépendamment des revenus des familles.

La mise en œuvre rigoureuse de ces mesures pourrait marquer un tournant dans la manière dont l’État algérien gère l’aide sociale liée à la scolarité. Une initiative saluée par de nombreux acteurs du secteur éducatif, qui espèrent ainsi une rentrée scolaire plus sereine pour les élèves les plus démunis.