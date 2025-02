Distribution d’eau : voici les horaires fixés pour le Ramadan 2025 dans les 58 wilayas

À l’approche du mois sacré de Ramadan 2025, les autorités algériennes peaufinent les derniers détails pour assurer une gestion optimale des ressources en eau. Ce mardi, une annonce a été faite par Belaid Mezirkat, le directeur central au ministère des Ressources en eau, lors d’un entretien exclusif accordé à Echourouk News.

Alors que le pays se prépare à une nouvelle organisation du quotidien pendant ce mois important de l’année, en Algérie, l’une des préoccupations majeures reste l’approvisionnement en eau potable. Un bien précieux dont la gestion est cruciale pour le confort des citoyens, en particulier pendant les longues journées de jeûne.

Ramadan 2025 : les autorités modifient les plages horaires de distribution d’eau

Pendant ce mois de Ramadan, le système de distribution d’eau connaîtra un changement. Dans les régions fonctionnant sur un modèle de distribution « jour par jour » (1/2), les horaires de distribution seront modifiés. Dès le début du mois sacré, l’eau sera disponible entre 15 h et 22 h. Répondant ainsi aux besoins des foyers avant la rupture du jeûne et pendant les heures qui suivent.

Cette mesure vise à améliorer la gestion de la ressource tout en garantissant une meilleure répartition dans les foyers, notamment dans les zones où la demande est forte. Toutefois, Mezirkat a précisé que dans les wilayas bénéficiant d’une distribution quotidienne et constante (24h/24), le programme restera inchangé. De plus, dans certaines wilayas, la quantité d’eau distribuée va augmenter durant ce mois sacré.

Lancement de nouvelles stations de dessalement pour sécuriser l’approvisionnement en eau pendant le Ramadan

Dans le même entretien, Mezirkat a également évoqué les efforts déployés par le ministère pour augmenter la production d’eau à travers le pays. À la fin du mois de février, cinq nouvelles stations de dessalement d’eau seront mises en service. Une avancée importante dans la lutte pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable. Avec une capacité de production supplémentaire de 1,8 million de mètres cubes par jour. Ces installations devraient permettre de mieux répondre aux besoins accumulés pendant durant le Ramadan et la période estivale.

Barrages en Algérie : le taux de remplissage est de 38% en ce début 2025

En parallèle, le responsable a livré une mise à jour sur l’état des réserves en eau du pays. Particulièrement la situation des barrages. Actuellement, le taux de remplissage des réservoirs nationaux s’élèvent à 38%. Un chiffre qui, bien que préoccupant, reste conforme à la tendance observée ces dernières années. Ce taux indique que le pays pourrait être confronté à des défis de gestion si les conditions climatiques éventuelles se détériorent. Mais il n’est pas encore alarmant, selon les experts.

La question de l’eau en Algérie demeure un enjeu majeur. Avec une population en constante augmentation et des besoins en eau de plus en plus importants, les autorités ont, selon les responsables, redoublé d’efforts pour améliorer l’infrastructure de distribution. Le lancement des nouvelles stations de dessalement fait partie de cette stratégie. Visant à diversifier les sources d’approvisionnement et à réduire la pression sur les réserves naturelles.