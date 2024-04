Distingué en France, Yasmina Khadra reçoit le titre de Docteur Honoris Causa

L’université polytechnique Hauts-de-France a organisé la cérémonie de Doctorat Honoris Causa. Un événement animé par le Big Band Universitaire, le vendredi 12 avril dernier, au Phénix, scène et pôle européen de création. En cette occasion, cinq personnalités ont reçu le titre de Docteur Honoris Causa.

L’université polytechnique Hauts-de-France avait prévu de décerner ce titre à cinq personnalités africaines, en 2020. Cependant, la crise sanitaire n’ayant pas permis d’organiser l’événement, c’est finalement le 12 avril 2024 qu’a eu lieu la cérémonie de remise de cette prestigieuse distinction.

L’écrivain algérien Yasmina Khedra reçoit une prestigieuse distinction en France

Ouided Bouchamaoui, prix Nobel de la Paix 2015, Hicham El Guerrouj, double champion olympique et légende du sport, Yasmina Khadra, écrivain mondialement reconnu, Koffi Kwahulé, homme de théâtre renommé, et la famille du regretté compositeur musical Manu Dibango étaient les cinq récipiendaires du titre universitaire « Docteur Honoris Causa » de l’UPHF.

Par ailleurs, le Doctorat Honoris Causa est une distinction offerte par une université à une personnalité ayant tracé sa marque dans un domaine particulier : sports, arts, sciences et lettres… Pour cette nouvelle cérémonie, l’université polytechnique Hauts-de-France a choisi de récompenser, parmi les lauréats, l’écrivain algérien Yasmina Khadra, et de lui attribuer le titre de Docteur Honoris Causa.

Yasmina Khadra, de son vrai nom Mohammed Moulessehoul, a reçu cette distinction honorifique en reconnaissance à son talent, sa créativité et ses contributions dans le domaine de la littérature. Il fait partie des écrivains algériens les plus connus et les plus appréciés au monde.

Par ailleurs, ses romans ont été traduits en plus de 50 langues et ont remporté de nombreux prix prestigieux tels que le prix Goncourt et le Prix Prince des Asturies. Dans ses romans, Yasmina Khadra évoque des thématiques variées telles que l’amour, la guerre, la perte et l’identité.



