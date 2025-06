Dissolution de l’Office Riad El Feth : un décret ministériel met fin à l’établissement emblématique

Le Premier ministre, Mohamed Nadir Larbaoui, a signé un décret exécutif officialisant la dissolution de l’Office du Riad El Feth, un établissement public jusque-là chargé de la gestion d’un espace culturel et commercial emblématique d’Alger. Le texte, daté du 2 juin 2025, a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel (n°34), confirmant ainsi la fin administrative de cette entité.

Selon les dispositions du décret, la décision de dissoudre l’Office du Riad el Feth s’accompagne du transfert intégral de ses biens, droits, obligations, ainsi que de son personnel et de ses moyens matériels, à la wilaya d’Alger. Cette mesure marque un tournant dans la gestion de ce site symbolique, situé sur les hauteurs d’El Madania, et qui regroupe notamment des centres commerciaux, des cinémas, des galeries, et des espaces de loisirs.

Le gouvernement dissout l’Office Riad El Feth

Créé dans les années 1980, Riad El Feth a longtemps été présenté comme un lieu phare de la capitale, à mi-chemin entre culture, divertissement et mémoire nationale. Il héberge également le Musée du Moudjahid et le sanctuaire du Martyr, deux sites fortement associés à l’histoire de la guerre de libération. Mais ces dernières années, le site a souffert d’un manque d’entretien, d’une baisse de fréquentation et d’une gestion jugée inefficace.

Le transfert de la gestion à la wilaya d’Alger pourrait s’inscrire dans une logique de redynamisation du site. En plaçant directement Riad El Feth sous l’autorité locale, les pouvoirs publics semblent vouloir simplifier les circuits administratifs et favoriser une réhabilitation plus rapide et plus efficace du complexe. Aucun détail n’a cependant été communiqué quant au devenir des structures commerciales actuellement installées sur le site, ni sur le sort réservé aux activités culturelles qui y sont encore organisées de manière ponctuelle.

Un nouveau départ pour Riad El Feth après sa dissolution administrative

Ce décret s’inscrit dans un mouvement plus large de réorganisation des établissements publics, dans un contexte où les autorités cherchent à rationaliser la gestion du patrimoine et à relancer certains projets urbains en sommeil. La wilaya d’Alger, qui hérite désormais de la responsabilité totale du site, devra relever plusieurs défis : repenser l’usage de cet espace, attirer de nouveaux investisseurs, et redonner à Riad El Feth le rôle central qu’il occupait jadis dans la vie culturelle et sociale de la capitale.

En attendant, la dissolution de l’Office du Riad El Feth marque la fin d’un chapitre administratif, mais peut-être aussi le début d’un nouveau souffle pour ce lieu emblématique d’Alger.