Disque « 80 » sur la lunette arrière ? La GN révèle l’amende encourue pour cette erreur très fréquente

La gendarmerie nationale a remis les pendules à l’heure sur sa page Facebook « Tariki », et le sujet mérite qu’on s’y arrête. Beaucoup de conducteurs en période probatoire se trompent sur l’endroit où coller leur disque « 80 ».

Ce disque, obligatoire pour tout conducteur ayant son permis depuis moins de trois ans (ou n’ayant pas fait la conduite accompagnée jusqu’au bout), signale aux autres usagers que le conducteur est novice et rappelle que ce véhicule ne peut excéder la vitesse maximale de 80 km/h, une restriction qui s’impose à cette catégorie de conducteurs, même sur une route où la limitation autorisée est plus élevée.

La position exacte du disque « 80 » : une exigence réglementaire souvent méconnue

La plupart des jeunes conducteurs collent l’autocollant sur la lunette arrière. Un geste qui peu paraitre logique, mais qui est pourtant contraire à la réglementation. Le disque doit être fixé sur la carrosserie, à l’arrière gauche du véhicule, bien visible depuis l’extérieur. Cette exigence figure noir sur blanc à l’article 2 du décret du 1er juin 1988.

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Pourquoi cette exigence ? Un disque collé sur une vitre peut disparaître derrière un reflet, de la buée, de la poussière, ou simplement un mauvais angle. Sur la carrosserie, il reste lisible en toutes circonstances. C’est tout l’intérêt de la mesure, que tous les autres conducteurs puissent repérer immédiatement un véhicule limité à 80 km/h.

Le disque 80 sur la vitre arrière ? Une erreur trop répandue qui vous coûtera 4 000 DA d’amende

Autre idée reçue, on pense souvent qu’il n’y a sanction qu’en cas d’absence totale du disque. Faux. Un disque collé au mauvais endroit, sur la vitre, sur le pare-brise, ou ailleurs, est traité exactement comme un disque absent. Il s’agit d’une contravention de deuxième classe, sanctionnée par une amende forfaitaire de 4 000 DA, à chaque contrôle, en vertu de l‘article 121 (alinéa b-8) du code de la route.

Autrement dit, avoir acheté et posé son disque ne suffit pas. Un conducteur peut également être verbalisé lorsque l’emplacement ne correspond pas à ce qu’exige la réglementation.

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Tariki avait déjà procédé à ce genre de piqûre de rappel en juin 2026, à propos des équipements obligatoires à bord de tout véhicule, à savoir l’extincteur, le triangle de présignalisation et le gilet réfléchissant. La sanction était identique, 4 000 DA d’amende en cas d’absence.

En résumé, si vous êtes en période probatoire, un simple coup d’œil à votre pare-chocs arrière gauche suffit à vous épargner une contravention. La loi ne distingue pas entre l’oubli et l’erreur d’emplacement.