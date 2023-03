Disqualification d’Imane Khelif : le ministre Hammad réagit

La boxeuse algérienne Imane Khelif n’a pas disputé la finale des Championnats Mondiaux de la Boxe féminine à New-Delhi. Elle a été disqualifiée pour des raisons médicales.

Alors qu’elle s’apprêtait à disputer la finale des Championnats du Monde de la Boxe féminine qui s’est déroulée à New-Delhi, Imane Khelif a été finalement disqualifiée par le comité exécutif de l’association internationale de la boxe «AIB». Et ce, pour des raisons médicales. Une mauvaise nouvelle qui est tombée comme tel un couperet sur les Algériens qui misaient beaucoup sur la jeune boxeuse pour décrocher l’Or.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrahmane Hammad, réagit à la disqualification d’Imane Khelif. Il affirme que le MSJ va défendre la boxeuse jusqu’au bout.

« Dans la boxe féminine, des tests médicaux s’imposent avant chaque combat. Imane Khelif a passé les tests le 16 et les résultats ont été révélés le 23 mars. Après avoir été informée de la disqualification de notre boxeuse, la fédération algérienne de la boxe a introduit un recours samedi matin, soit quelques heures avant la finale, mais le recours n’a pas été accepté par le comité exécutif de l’association internationale de la boxe.». A-t-il déclaré.

Le MJS na va pas lâcher priser

Poursuivant sa déclaration, le ministre Hammad affirme que le MJS va défendre en force le dossier. « On attend le retour de la délégation algérienne de New-Delhi pour qu’Imane Khelif passe de nouveaux tests médicaux. Une fois les résultats récupérés, on pourra introduire un nouveau recours. Une chose est sûre, on ne va pas rester les bras croisés. On va tout faire pour défendre notre boxeuse

Et enfin de conclure : « Ce qui nous rassure, est que le tournoi qualificatif sera géré par le comité international olympique ».

Rappelons qu’Imane Khelif avait atteint la finale du championnat du monde de boxe dans sa catégorie de (-66kg) après avoir remporté son combat face à la thaïlandaise S.Janjaem sur le score net de 5-0.