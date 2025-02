Disponible à partir de 3 349 000 DA… FIAT lance le nouveau DOBLÒ PANORAMA « made in Algeria »

Fiat El Djazaïr a officiellement dévoilé aujourd’hui, le nouveau Fiat Doblò Panorama, un ludospace conçu pour répondre aux besoins de mobilité des familles algériennes.

Assemblé à l’usine de Tafraoui, ce véhicule marque une nouvelle étape dans l’engagement de FIAT en Algérie, en combinant le confort d’une berline et la modularité d’un véhicule utilitaire.

Le Fiat Doblò Panorama est équipé d’un moteur essence de 1,6 litre couplé à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports, délivrant une puissance de 115 chevaux. Cette motorisation offre un équilibre entre performance et efficacité énergétique, idéal pour les trajets urbains et les longues distances.

Nouveau Fiat Doblò Panorama : Un design audacieux et une sécurité renforcée

Le Doblò Panorama se distingue par son design moderne et dynamique, avec des phares redessinés et des jantes de 16 pouces en finition Gloss Black.

À l’intérieur, le véhicule propose un nouvel habillage avec un volant arborant le logo FIAT, une planche de bord repensée et des tissus de sièges raffinés.

Avec un volume de coffre de 775 litres, extensible à 3000 litres grâce aux sièges arrière et passager rabattables, le Doblò Panorama se transforme en un véritable utilitaire pour répondre aux besoins de transport variés.

🟢 À LIRE AUSSI : Doblo Panorama 2025 : Fiat Algérie dévoile la date de mise sur le marché du nouveau ludospace

Le nouveau Doblò Panorama intègre les dernières innovations en matière de connectivité, avec une radio FIAT TOUCH 10 pouces à écran tactile couleur, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto™.

Ces fonctionnalités permettent aux conducteurs de rester connectés tout en profitant d’une expérience de conduite intuitive et agréable.

La sécurité est au cœur des préoccupations de FIAT. Le Doblò Panorama est équipé du système électronique de stabilité (ESC) et du système anti-patinage (ASR), garantissant une tenue de route optimale dans toutes les conditions.

Le véhicule dispose également d’un détecteur de fatigue et d’airbags frontaux et latéraux à l’avant, offrant une protection maximale aux occupants.

Disponibilité et prix du nouveau Fiat Doblò Panorama

Le Fiat Doblò Panorama est proposé en trois coloris élégants, répondant aux goûts variés des clients. Disponible à partir de 3 349 000 DZD, ce ludospace polyvalent est dès à présent accessible à la réservation dans l’ensemble du réseau FIAT El Djazair.

Avec ce lancement, FIAT El Djazair renforce sa présence sur le marché algérien en proposant un véhicule qui allie praticité, confort et technologie.

Le Doblò Panorama incarne parfaitement les valeurs de la marque : innovation, qualité et adaptabilité aux besoins locaux.

🟢 À LIRE AUSSI : Commercialisation du nouveau Doblo Panorama vitré : FIAT Algérie dévoile les détails

Les clients intéressés peuvent dès aujourd’hui visiter les concessions FIAT pour découvrir ce nouveau modèle et effectuer leurs réservations. Le Fiat Doblò Panorama promet de devenir un incontournable pour les familles et les professionnels algériens en quête d’un véhicule polyvalent et fiable.