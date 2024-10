Disponible à partir de 2 890 000 DA… Voici le nouveau Fiat Doblò 100 % Made in Algeria

Fiat Algérie vient de marquer un tournant dans l’industrie automobile nationale avec le lancement officiel de son nouveau Fiat Doblò, entièrement assemblé sur les lignes de production de l’usine de Tafraoui à Oran. Ce véhicule utilitaire léger, véritable référence dans sa catégorie, se présente sous un nouveau jour, alliant design moderne, fonctionnalité et technologie de pointe.

Commercialisé à un prix de lancement très compétitif de 2 890 000 DA, le Doblò se positionne comme une alternative séduisante pour les professionnels à la recherche d’un véhicule alliant robustesse et polyvalence. Son moteur HDi de 1,6 litre développant 90 chevaux, couplé à une boîte manuelle à 5 vitesses, offre un équilibre parfait entre performances et consommation.

Le nouveau Doblò se distingue par un design extérieur revu et corrigé, avec des lignes plus dynamiques et des phares redessinés. À l’intérieur, l’habitacle a été repensé pour offrir un confort accru et une ergonomie optimisée. L’écran tactile de 10 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto permet une intégration parfaite du smartphone.

Nouveau Fiat Doblò : Design, technologie et performance au service des professionnels et des particuliers

Fiat Algérie a mis l’accent sur la sécurité en équipant le Doblò d’un système de contrôle électronique de stabilité (ESC), d’un anti-patinage (ASR) et d’airbags frontaux. Le véhicule bénéficie également d’une panoplie de technologies modernes pour faciliter la conduite et améliorer le confort à bord.

La fabrication du Doblò en Algérie s’inscrit dans une dynamique de développement de l’industrie automobile nationale. L’usine de Tafraoui, modernisée et équipée de nouvelles lignes de production, a vocation à devenir un pôle d’excellence dans la région.

Les partenariats noués avec des sous-traitants locaux permettront d’augmenter le taux d’intégration locale et de créer de nouveaux emplois.

Fiat Algérie annonce également le lancement prochain d’une version vitrée du Doblò, qui viendra compléter la gamme. Ce modèle, particulièrement adapté aux besoins des particuliers, sera disponible d’ici la fin de l’année 2024.

Le lancement du nouveau Fiat Doblò est un événement majeur pour l’industrie automobile algérienne. Il témoigne de la volonté de Fiat Algérie de proposer des véhicules modernes et performants, tout en soutenant le développement économique local.

Les atouts du nouveau Fiat Doblò en bref :