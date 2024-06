Disponibilités des ressources en eau au menu de la réunion du Gouvernement de ce 5 juin

Hier, le mercredi 5 juin, le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé une importante réunion du gouvernement. Cette session a été consacrée à l’étude d’un projet de décret exécutif portant sur la création d’une nouvelle agence nationale dédiée aux grands équipements publics.

D’après un communiqué des services du Premier ministre, cette future agence nationale aura des responsabilités claires et cruciales. Elle s’occupera des études, de la réalisation et du suivi des grands projets publics. Ces initiatives sont lancées par le président de la République dans le but de renforcer et de développer les infrastructures du pays. De plus, ces projets visent à créer de nombreux postes d’emploi, stimulant ainsi l’économie nationale.

Ressources en eau : une priorité gouvernementale

Dans un autre domaine, le gouvernement s’est penché sur la question vitale de l’eau. En suivant les instructions du Président Tebboune, les membres du gouvernement ont examiné divers projets liés à ce secteur crucial. L’objectif principal est de garantir la disponibilité des ressources en eau pour la population.

Le besoin croissant en eau potable nécessite des solutions innovantes. Parmi celles-ci, la réalisation de nouvelles stations de dessalement d’eau de mer est primordiale. Ces stations sont indispensables pour répondre à la demande croissante en eau potable. De plus, elles permettront de raccorder efficacement les nouveaux pôles urbains, facilitant ainsi leur développement.

Sécurité de l’aviation civile : nouveau dispositif réglementaire

Le gouvernement a également abordé la question de la sécurité de l’aviation civile. Un projet de décret exécutif lié à la commission nationale pour la sécurité de l’aviation civile a été examiné. Ce projet inclut également la mise en place de comités locaux pour la sécurité des aéroports.

Ce projet de décret fait partie d’un cadre réglementaire et organisationnel renforcé. L’objectif est d’améliorer la sécurité dans le secteur de l’aviation civile, garantissant ainsi des normes élevées de sécurité pour les passagers et le personnel.