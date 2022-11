Disponibilité véhicules FIAT algériens : le wali d’Oran lève le voile

Depuis quelques semaines, les choses s’accélèrent dans le dossier de l’automobile en Algérie, après des années de stagnation. Après l’annonce du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune donnant le feu-vert aux particuliers de pouvoir importer des voitures de moins de 3 ans. Les bonnes nouvelles n’ont fait que s’enchainer dans le secteur de l’industrie automobile.

Le jeudi 13 octobre, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, annonçait via un communiqué de son ministère que l’Algérie a procédé à la signature d’une convention-cadre, avec le groupe italien « FIAT », et ce pour l’installation d’une usine automobile à Tafraoui dans la wilaya d’Oran. Donc, il avait fait savoir que le secteur de l’industrie et le constructeur italien FIAT affilié au groupe Stellantis avaient signé cette accord, pour la mise en place d’un projet de montage de véhicules de tourisme et utilitaires légers dans la wilaya Oran. Et cela après d’intenses consultations.

Le wali d’Oran avance une date pour la sortie des premiers véhicules Fiat de l’usine d’Oran

Le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a révélé la date de production de la première voiture Fiat italienne à Oran, dans une interview exclusive accordée aux médias médias locaux.

En effet, c’est ce lundi 7 novembre, lors du forum du journal Al-Djoumhouria a révélé que la fin novembre et début décembre 2023 serait la date de sortie de la première voiture italienne « Fiat » de l’usine en construction à Oran. Et cela après l’achèvement de ses travaux de construction dans la zone industrielle de Tafraoui, qui occupera une superficie de 132 hectares. Ce terrain était auparavant affecté à l’usine Peugeot, et tout ce qui y a été produit reviendra désormais au groupe Stellantis, pour la fabrication des véhicules Fiat, car il produit aussi la marque française Peugeot.

De plus, le premier responsable de la wilaya a ajouté que le complexe italien « Stellantis » supervise 16 marques, dont Peugeot, Renault, Fiat, Maserati, Chrysler, Citroën et Simca, mais l’accord entre l’Algérie et ce groupe pour la marque Fiat.

En outre, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, avait déjà indiqué, après la signature de cet accord que les premiers véhicules Fiat fabriqués en Algérie devraient être disponibles à partir de la fin de l’année 2023.