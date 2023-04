Disponibilité du carburant durant l’Aïd el-Fitr 2023 : Naftal rassure

À la veille probable de l’Aïd el-Fitr 2023, de nombreuses sociétés s’affairent à monter en place un plan d’organisation, de façon à rester actives pendant les 2 jours fériés à venir. C’est le cas de Naftal notamment, qui vient de publier une note explicative concernant ses horaires de travail pendant la période sacrée de l’Aïd. Il y est question de la disponibilité du carburant durant les 2 prochains jours, ainsi que la disponibilité du staff sur place.

À LIRE AUSSI : Aïd el-Fitr 2023 : la célébration fixée pour samedi dans ce pays

Naftal proposera ses services en 24/24 pendant l’Aïd el-Fitr 2023 en Algérie

Sur sa page Facebook officielle, le groupe Naftal a pris les devants pour rassurer la population quant à la disponibilité de ses services pendant l’Aïd. Ainsi, et comme on peut le lire dans le communiqué, l’intégralité des stations-services de Naftal seront ouvertes durant la période sacrée.

À LIRE AUSSI : Classement mondial des prix du carburant : quel rang pour l’Algérie ?

Tous les services seront disponibles au même titre que les jours normaux, et les quantités de carburants et de produits dérivés du pétrole proposés d’ordinaire seront disponibles. Cette note touche également les points de vente de l’enseigne, qui resteront ouverts, de nuit comme de jour, pendant les 2 jours de l’Aïd el-Fitr.

Numérisation accomplie pour Naftal en 2023

Il y a quelques semaines, Naftal inaugurait son nouveau terminal de paiement électronique. Les clients peuvent désormais régler leurs factures via carte Edahabia ou carte bancaire en un seul geste. C’est la BEA (Banque Extérieur d’Algérie) qui se chargera de fournir les dispositifs de paiement pour la société. Une initiative grandement attendue par les Algériens, qui réclament depuis quelque temps la digitalisation et la numérisation des secteurs publics et privés.

À LIRE AUSSI : Naftal généralise le paiement électronique sur toutes ses stations-service