Disponibilité des pneus en Algérie : Naftal apporte des réponses aux transporteurs

L’entreprise Naftal a affirmé que les pneus, de tous types, destinés aussi bien aux véhicules lourds qu’aux véhicules légers, sont actuellement disponibles au niveau de son réseau de points de vente, présent à travers l’ensemble des wilayas du pays, et ce en quantités suffisantes pour répondre à la demande dans les meilleures conditions.

Dans un communiqué, l’entreprise a précisé qu’elle traite de manière immédiate et positive l’ensemble des demandes formulées par les représentants des professionnels du transport, dans le cadre du suivi constant qu’elle assure du dossier de l’approvisionnement du marché national en pneus et en lubrifiants.

Cette clarification intervient à la suite d’une série de rencontres de concertation et de coordination entre les responsables de Naftal et les représentants des syndicats de transporteurs, consacrées à l’examen des différentes préoccupations soulevées, notamment celles liées à l’approvisionnement en pneus et en huiles, ainsi qu’à la recherche de solutions garantissant la continuité de l’approvisionnement.

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Plan d’action : Naftal met en place un suivi périodique

Dans ce contexte, Naftal a indiqué qu’elle poursuit la mise en œuvre du plan d’action commun convenu avec les représentants des syndicats, à travers un suivi régulier des différentes mesures prises sur le terrain.

Ce suivi vise, selon l’entreprise, à garantir une réponse effective et concrète aux besoins des professionnels du transport et à les accompagner dans leur activité quotidienne, tout en renforçant le partenariat existant entre les deux parties, fondé sur le dialogue constructif, la confiance mutuelle et la coordination continue.

Un engagement renouvelé au service du rôle économique et de service public

Naftal a réitéré, en conclusion de son communiqué, son engagement à poursuivre son rôle économique et de service public à travers ses points de vente agréés répartis sur l’ensemble du territoire national, affirmant sa volonté de continuer à coordonner avec les différents partenaires du secteur, dans l’intérêt général et au service de la dynamique de l’activité économique nationale.

Ces assurances interviennent alors que le secteur du transport connaît un débat récurrent autour de la garantie d’un approvisionnement régulier en intrants nécessaires à l’activité, ce qui fait de ce type de rencontres de concertation entre Naftal et les syndicats un mécanisme essentiel pour prévenir tout déséquilibre éventuel du marché et assurer la continuité du service, au bénéfice des professionnels comme des citoyens.