Disponibilité des moutons, vente par facilité…. Le directeur d’ALVIAR rassure

Face à la flambée des prix des moutons sur le marché, de nombreux citoyens se sont tournés vers l’entreprise publique Algérienne des Viandes Rouges (ALVIAR) dans l’espoir d’acquérir un mouton de l’Aïd à un prix relativement accessible.

L’opération de vente des moutons de l’Aïd El Adha a débuté ce samedi (08 juin 2024) à Alger dans une ambiance frénétique. Dès les premières heures de la journée, des foules de citoyens se sont pressées devant les points de vente de l’entreprise à Birtouta.

Malgré les prix jugés élevés par certains, oscillant entre 59.000 DA et 90.000 DA selon la taille du mouton, la demande était au rendez-vous.

L’afflux massif des clients a provoqué un engorgement total de la circulation sur la route reliant Birtouta à Baba Ali.

Face à cette situation, certains ont été contraints de garer leurs véhicules sur l’autoroute et de se rendre à pied à l’établissement, la route d’accès ayant été fermée par les services de la Gendarmerie nationale.

🟢 À LIRE AUSSI : À partir de 59 000 DA : ALVIAR met en vente des moutons de l’Aïd Al-Adha à prix fixes

Selon Ali Ziani, directeur général d’ALVIAR, l’affluence a été exceptionnelle dès les premières heures de l’ouverture. Toutefois, grâce à la présence des forces de sécurité, l’opération s’est déroulée dans des conditions optimales.

Le directeur d’ALVIAR confirme la vente par facilité des moutons de l’Aïd Al-Adha

Le directeur a ajouté que l’opération de vente durera 8 jours, et que la quantité sera suffisante, non limitée et selon la demande.

En complément de ce qui précède, M. Ziani a souligné que le citoyen doit récupérer son mouton immédiatement après avoir payé son prix et que l’établissement ne peut pas le conserver afin de libérer de l’espace et renouveler le stock.

S’agissant de l’adoption du système de vente par facilité, le porte-parole a affirmé : “Effectivement, nous avons conclu des partenariats avec des comités sociaux de divers secteurs, tels que les forces de sécurité, les médias et bien d’autres.” Précisant que le nombre d’accords signés dépasse la dizaine.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger : ALVIAR lance la vente des moutons de l’Aïd Al-Adha à partir de cette date

M. Ziani ajoute que trois étables distinctes ont été aménagées, chacune dédiée à une catégorie de moutons spécifique, permettant aux familles de trouver le mouton idéal selon leur budget.

Les moutons de l’étable jaune sont proposés à 59 000 DA, ceux de l’étable bleu à 79 000 DA et enfin, l’étable marron héberge les moutons de grande taille, proposés à 90 000 DA.