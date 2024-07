Disponibilité des billets, prix : Tout savoir sur les vols d’Air Algérie vers Montréal

Les membres de la diaspora, établis au Canada, sont nombreux à vouloir passer leurs vacances en Algérie. Cependant, en cette période estivale, la demande sur les billets d’avion d’Air Algérie augmente et la majorité des vols de la compagnie affichent presque complet.

Pour répondre aux questions des voyageurs algériens sur la disponibilité des billets de voyage d’Air Algérie, à destination de Montréal, nous avons effectué une simulation, sur son site de réservation.

Air Algérie : les vols Alger – Montréal affichent presque complet pour août 2024

En pleine saison estivale, les vols d’Air Algérie, affichent presque complet pour le mois d’août 2024. En effet, le nombre de places disponibles reste très limité, entre le 24 juillet et 2 septembre 2024, pour voyager entre l’aéroport international de Houari Boumediene d’Alger, vers celui de Trudeau à Montréal.

Sauf programmation de nouvelles liaisons aériennes, les voyageurs d’Air Algérie doivent patienter jusqu’au mois de septembre pour pouvoir réserver leurs vols à bord de l’un des avions de la compagnie aérienne nationale. À partir du 3 septembre 2024, Air Algérie affiche jusqu’à sept vols par semaine, soit une fréquence d’une rotation quotidienne, en aller-retour.

Voyager en septembre 2024 : à quel prix sont proposés les vols Alger – Montréal ?

Les quelques billets de voyages encore disponibles en vente sur le site de réservation d’Air Algérie sont proposés à partir de 78 000 dinars, pour un voyage en aller simple, programmé pour le 23 juillet 2024. Rappelons, durant la saison estivale, les prix des billets d’avion, explosent chez les compagnies aériennes en raison du principe de l’offre et de la demande.

Par ailleurs, à partir du 3 septembre 2024, les prix des billets d’Air Algérie vont augmenter jusqu’à atteindre les 126 940 dinars, le prix d’un voyage en aller simple. Ces tarifs connaîtront, aussi, une baisse de leur niveau pour stagner à hauteur de 100 560 dinars algériens. Il est important de rappeler que ce prix s’applique dans le cadre du tarif “économique smart” d’Air Algérie, autorisant le transport d’un bagage de 10 kg en cabine et jusqu’à deux pièces de 23 kg en soute.

Pour mémoire, il est toujours possible de profiter de l’offre Osra d’Air Algérie, précédemment lancée pour favoriser les voyages en Famille durant la saison estivale. Disponible jusqu’au 31 août 2024, cette offre s’applique sur des voyages programmés jusqu’au 30 septembre 2024. Pour pouvoir profiter de l’offre Osra, il convient de réserver son billet sur le site de réservation ou via l’application mobile de la compagnie. Mais aussi, via son Call center ou en contactant l’une de ses agences.

