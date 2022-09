Disponibilité de l’huile de table : Cevital rassure ses consommateurs

Ces deux dernières années le citoyen algérien s’est vu face à une situation qui le pénalise dans sa vie quotidienne, celle de la hausse des prix mais aussi des pénuries qui ont touché plusieurs produits alimentaires sucre, semoule mais aussi l’huile de table. En effet, depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19 les pénuries se sont accentuées, et l’huile de table qui est un aliment de base dans la cuisine, en est arrivé à être inexistante sur les étals des commerces.

C’est pour rassurer les consommateurs que l’un des plus grands groupe agroalimentaire a publié un communiqué pour revenir sur ce sujet. Le groupe Cevital, a publié un communiqué rendu public ce vendredi 16 septembre 2022, ayant pour but de rassurer les consommateurs algériens quant à la disponibilité de l’huile de table.

« Le groupe Cevital tient à rassurer les consommateurs algériens sur la disponibilité et la production en quantités largement suffisantes de l’huile de table. » Peut-on lire dans le communiqué.

Une nouvelle ligne de conditionnement de l’huile de table entre en service

Ce même communiqué, informe les clients de Cevital, que le stock de matières premières dont dispose le groupe agroalimentaire est suffisant, afin de garantir la disponibilité de l’huile de table sur le marché algérien. Et rassure encore en ajoutant que les « unités de production (raffinage et conditionnement des huiles) sont opérationnelles et fonctionnent sans interruption. »

Pour conclure, une importante annonce a été faite par le groupe Cevital dans son communiqué. Il s’agit de l’entrée en service d’une nouvelle ligne de conditionnement de l’huile de table à haute cadence. Ce qui selon Cevital permettra de « répondre à la demande des consommateurs algériens. »