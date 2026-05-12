Disparue depuis 2004 en France: de nouvelles recherches pour élucider l’affaire de l’Algérienne Khadidja

Khadidja Bengrine, jeune Algérienne de 21 ans, est portée disparue depuis l’été 2004 dans le Finistère. 22 ans après sa disparition, de nouvelles fouilles vont être menées à l’initiative du pôle dédié aux Cold Cases qui a repris le dossier.

Quatre ans après la reprise de l’affaire par le pôle des Cold Cases, le parquet de Nanterre annonce que de nouvelles fouilles vont être menées dans le Finistère pour tenter de retrouver les traces de Khadidja sans aucune nouvelle depuis 2004.

En effet, Khadidja, âgée à l’époque de 21 ans, avait disparu d’un logement de Quimperlé, qu’elle habitait avec son compagnon, Philippe Chalony. Depuis, elle n’a plus donné le moindre signe de vie.

Le suspect incarcéré dans un autre dossier

Après la disparition de la jeune femme, le parquet de Quimper a ouvert une enquête, mais elle avait été classée sans suite en juillet 2013. Neuf ans plus tard et 22 ans après les faits, le parquet du pôle des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE) de Nanterre en Hauts-de-Seine a repris le dossier et ouvert une enquête préliminaire.

Par ailleurs, un an plus tard, le compagnon de Khadidja, en l’occurrence Philippe Chalony, avait été arrêté et placé en garde à vue avant d’être mis en examen pour « enlèvement et séquestration suivie de mort ». A l’époque, des fouilles ont été menées dans le logement du couple, mais en vain.

Selon le parquet, le suspect « purge actuellement une peine de douze ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d’assises du Finistère le 21 mai 2022 pour agressions sexuelles et viol incestueux » dans un autre dossier. Au sujet de la disparition de Khadidja Bengrine, le suspect avait assuré, durant le procès, que la jeune femme avait disparu sans donner de nouvelles. Mais, sa mère révèle un détail crucial : sa fille l’avait appelée pour lui dire qu’elle rentrait à la maison, car son conjoint « l’avait arnaqué » .

Nouvelles fouilles dans le Finistère

En décembre dernier, le pôle Cold Cases de Nanterre avait ordonné des mesures d’investigations supplémentaires via un réquisitoire supplétif. Par conséquent, de nouvelles fouilles vont donc être menées prochainement dans cette région en France. Elles seront effectuées par la Division des affaires non élucidées (Diane) de la gendarmerie nationale.

Pour rappel, les enquêteurs ont écarté plusieurs hypothèses, dont celle d’un suicide ou d’un meurtre par un tueur en série, après des recherches approfondies. Plusieurs investigations avaient été menées à la demande de la famille de la jeune disparue, notamment en 2004, 2005, 2006, 2008 et 2010. Désormais, ils privilégient la piste de l’homicide.

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