Disparue depuis 2 mois, une petite fille de Biskra retrouvée en Tunisie

La disparition mystérieuse des enfants peut être provoquée par de multiples raisons. Notamment celles relatives aux parents. En effet, ce phénomène touche, principalement, les enfants ayant moins de 15 ans, qui quittent soudainement le domicile familial.

C’est le cas de Sirine Bouzidi, qui a quitté, le 29 juin dernier, la maison, dans l’ouest de Biskra, en compagnie de sa maman, sans y revenir. Plusieurs avis de recherche ont été lancés et de nombreuses enquêtes ont été effectuées depuis deux mois.

Bien que ces dernières aient mené à quelques pistes traçant les marques de la maman et de son enfant de 4 ans. Les membres de la famille de Sirine finissent toujours par perdre le bout du fil.

Elle a disparu en juin dernier, la petite Sirine retrouvée saine et sauve en Tunisie

Poussé par l’inquiétude sur le sort de la petite Sirine et l’envie de la retrouver, sa famille et ses proches ont multiplié leurs efforts dans différentes wilayas du pays. Mais en vain. Cependant, contre toute attente, l’enfant de quatre ans fait une nouvelle fois surface. Et ce, grâce au moyen des réseaux sociaux.

En effet, la petite Sirine a été retrouvée grâce à une publication partagée par, Ziyad, un policier tunisien, qui travaille dans la ville de Feriana. L’enfant a été retrouvé dans la localité de Kesserine en compagnie d’une femme étrangère. Par ailleurs, en attendant l’arrivée de sa famille, Serine Bouzidi a été prise en charge par les services concernés.

Cette bonne nouvelle a été massivement diffusée sur les réseaux sociaux. Mais aucune information n’a évoqué le sort de sa maman, ayant, aussi, quitté le domicile familial le même jour.