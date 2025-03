Disparu des écrans depuis 2011, Samir Abdoune fait son comeback en force

L’acteur algérien Samir Abdoune revient sur le petit écran après une disparition prolongée de la scène artistique. Il marque son retour dans une série humoristique intitulée Père célibataire, où il partage l’affiche avec Yasmine Ammari et plusieurs autres figures du cinéma algérien.

Après plus d’une décennie loin des projecteurs, Samir Abdoune fera partie du casting de Père célibataire, une comédie télévisée diffusée sur la chaîne Ennahar TV. Réalisée par Ibrahim Hadid et écrite par Yacine Belhassen, cette série promet de séduire le public algérien grâce à un casting prestigieux et un scénario captivant.

Le teaser dévoilé par la chaîne montre Samir Abdoune et Yasmine Ammari en pleine scène de divorce devant un juge, point de départ d’une histoire pleine de rebondissements. À ses côtés, on retrouvera également des comédiens talentueux tels que Fadila Hachmaoui, Naïla Bouchna, Abdelmalek Rebbahi et bien d’autres.

Une absence marquée par des désillusions

Avant de disparaître des écrans, Samir Abdoune était une figure emblématique du cinéma et de la télévision en Algérie. Commençant sa carrière comme mannequin, il s’est fait connaître en 1994 grâce au film Mad In, réalisé par Moussa Haddad. Il enchaîne ensuite les rôles marquants, notamment dans Al-Laib (Le Joueur), Ar-rabie Al-aswad (Le Printemps Noir) et Nas Mlah City. Mais en 2011, il se retire brusquement du monde du spectacle, laissant ses fans dans l’interrogation.

Dans une interview accordée en 2021, il a révélé que son départ n’était pas un choix personnel, mais le résultat d’un profond malaise dans l’industrie cinématographique algérienne.

Il évoque un climat de « marginalisation », de « vol de droits d’auteurs » et de « mépris envers les artistes ». Des pressions psychologiques et des rumeurs malveillantes auraient également contribué à son éloignement. Face à cette situation, il a choisi l’exil en France, refusant toutefois de renoncer à son identité algérienne.

Une seconde chance sous les projecteurs

Aujourd’hui, ce retour représente bien plus qu’un simple rôle dans une série. Pour Samir Abdoune, il s’agit d’un nouveau départ, une opportunité de renouer avec un public qui l’a longtemps apprécié. Reste à voir si Père célibataire saura raviver la flamme et marquer le début d’une nouvelle ère pour l’acteur.

Le public algérien, qui garde de lui le souvenir d’un comédien talentueux et charismatique, suivra-t-il avec enthousiasme ce retour sur le devant de la scène ? Réponse lors de la diffusion de la série !